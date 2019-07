vor 33 Min.

Soll Kult um Acht in Thannhausen früher losgehen?

Bild: Band Bartender‘s Best

Auch die Band "Bartender´s Best“ war schon bei Kult um 8 in Thannhausen zu Gast. Jetzt wurde darüber diskutiert, die Veranstaltungsreihe vorzuverlegen.

Gibt es eine Änderung am Konzept der Veranstaltungsreihe? Wie die Diskussion im Stadtrat lief.

Von Markus Landherr

Vorerst soll sich nichts ändern. Stadträtin Monika Wiesmüller-Schwab (CSU) hatte in der jüngsten Sitzung des Thannhauser Stadtrats die Frage gestellt, ob für die ausstehenden fünf Termine eine Verlängerung der Musikdarbietungen bis 22.30 Uhr möglich sei. „Es ist eine so tolle Atmosphäre und es ist einfach schade, dass so früh Schluss ist“, sagte sie.

Derzeit spielen die Bands jeweils von 20 bis 22 Uhr. Das muss laut Bürgermeister Georg Schwarz auch so bleiben. „Es gibt massive Beschwerden von Anliegern bezüglich der Lautstärke.“ Eine Sperrzeitverlängerung sei daher ausgeschlossen.

Die Stadt bemühe sich, die Belastung für die Anwohner so gering wie möglich zu halten. Deshalb sei beispielsweise der Soundcheck erst ab 18 Uhr erlaubt. Renate Marschall brachte ein, ob die Veranstaltung nicht eher beginnen könne. Dann müsse aber vielleicht auch der Titel der Veranstaltungsreihe angepasst werden. „Kult um Acht“ passe dann wohl nicht mehr, so Bürgermeister Schwarz. Gerd Olbrich (SPD) riet dazu, nichts zu überstürzen: „Wir sind froh, dass wir die Veranstaltungsreihe haben. Wir sollten alles dafür tun, den Erfolg nicht zu gefährden.“ Bürgermeister Georg Schwarz sagte zu, das Gespräch mit dem Organisationsteam zu suchen.

