Sollen die Eintrittspreise für das Krumbacher Freibad erhöht werden?

Falls die Eintrittspreise für das Freibad in Krumbach erhöht werden sollten, gehört das Bad zu den teuersten in der Region.

Von Monika Leopold-Miller

Die Eintrittspreise für das Freibad, die Investitionen der Stadtwerke und die Gründung des Projektausschusses Sportzentrum waren Themen in der Sitzung des Haupt-, Finanz- und Werkausschusses in Krumbach. Nicht in allen Angelegenheiten sind allerdings schon Entscheidungen gefallen.

Die Eintrittspreise für das Krumbacher Freibad sollen nicht erhöht werden. Die Mitglieder des Haupt-, Finanz- und Werkausschusses berieten in ihrer Sitzung über eine eventuelle Erhöhung der Eintrittspreise. Werkleiter Martin Strobel hatte eine Übersicht vorbereitet, in der die Eintrittspreise von Günzburg, Mindelheim, Burgau, Weißenhorn, Dinkelscherben und Thannhausen zum Vergleich mit den Krumbacher Eintrittspreisen aufgelistet waren. Daraus war ersichtlich, dass Krumbach mit einer Erhöhung die höchsten Eintrittspreise haben würde. Die Ausschussmitglieder waren sich rasch einig, dass die bestehenden Eintrittspreise beibehalten werden sollen. So will es der Ausschuss dem Stadtrat vorschlagen, der sich in seiner Sitzung am Montag, 22. März, ebenfalls mit diesem Thema befasst.

Sportzentrum Krumbach: Eigener Ausschuss für Großprojekt geplant

Werkleiter Martin Strobel stellte in der Sitzung außerdem den Wirtschafts- und Finanzplan 2021 der Stadtwerke Krumbach vor. Investitionen von rund 3,5 Millionen Euro sind geplant. Aufgegliedert sind das im Wasserwerk 265.000 Euro, im Kanalwerk 3,2 Millionen Euro und im Freibad 72.000 Euro. Die größten Brocken bei den Kosten sind beim Kanalwerk der Kanal im Lexenrieder Weg und die Sanierung des Regenüberlaufbeckens nördlich der Hans-Lingl-Straße.

Ein eigener Ausschuss soll für das Großprojekt Sportzentrum eingerichtet werden. Dies hatte der Stadtrat bereits in seiner Februarsitzung beschlossen und jetzt im Hauptausschuss über die Anzahl der Mitglieder und über die Wertgrenze, bis zu der der Ausschuss Aufträge vergeben darf. Im Bauausschuss liegt diese Grenze bei 150.000 Euro. Für den Projektausschuss Sportzentrum sollen es 500.000 Euro sein. Damit waren nicht alle Mitglieder des Hauptausschusses einverstanden. Sie hielten diese Summe für zu hoch. Der stellvertretender Krumbacher Bürgermeister Gerhard Weiß (CSU) schlug vor, dass der Stadtrat darüber entscheiden soll. Die Höhe könnte zwischen 150.000 und 500.000 Euro liegen.

