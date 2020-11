11:18 Uhr

Sonderöffnungstag der Bücherei Thannhausen heute

Vor dem Büchereien-Lockdown heute noch schnell mit vorweihnachtlichem Lesestoff eindecken in Thannhausen.

Von Annegret Döring

Weil ab Dienstag, 1. Dezember, alle Büchereien in Bayern coronabedingt schließen müssen, bietet die Stadtbücherei Thannhausen heute noch schnell einen Sonderöffnungstag an, damit sich Leseratten noch schnell mit genügend Lesestoff für die Vorweihnachtszeit eindecken können.

Am heutigen Montag, 30. November, ist die Einrichtung daher im Alten Rathaus in Thannhausen von 15 bis 18 Uhr geöffnet. (Normalerweise sind dienstags und freitags immer der Öffnungstage. Büchereileiterin Claudia Schramm hat mit diesem Angebot schnell reagiert und dies auch in der Thannhauser Grundschule bekannt gemacht. Sie bietet Lesern außerdem eine kontaktlose Ausleihe an. Dafür muss nur eine E-Mail an buecherei@thannhausen.de mit folgenden Angaben gesendet werden:

Lesernummer und gewünschte Titel mit Autorenangabe. Verfügbare Titel können so bestellt werden und dann von Büchereimitarbeitern hergerichtet kontaktlos dienstags von 15 bis 18 Uhr abgeholt werden. Bereits ausgeliehene Medien werden vorerst bis 12. Januar 2021 verlängert, teilt die Bücherei auch auf ihrer Homepage mit.

