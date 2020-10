14:23 Uhr

Sonne blendet: Traktor rauscht in Krumbach in zwei Autos

Ein Unfall hat sich am Dienstag in Krumbach wegen der tiefstehenden Sonne ereignet.

Ein Traktorfahrer erkannte am Dienstag in Krumbach wegen der tiefstehenden Sonne eine rote Ampel zu spät. Dann hat es gekracht.

Weil die Sonne einen Traktorfahrer geblendet hat, ist es am Dienstag zu einem Unfall in Krumbach gekommen. Wie die Polizei mitteilt, war der 54-jährige Traktorfahrer gegen 17 Uhr am Weihergraben in westlicher Richtung unterwegs. Wegen der tief stehenden Sonne bemerkte er erst zu spät, dass eine Ampel auf Rot schaltete und zwei vor ihm fahrende Autos anhielten.

Eine Person verletzt sich bei Unfall in Krumbach leicht

Dem Vorausfahrenden fuhr der Traktorfahrer deshalb hinten auf. Aufgrund der Wucht des Aufpralls wurde der Wagen auch noch auf das vor ihm stehende Fahrzeug geschoben. Eine Person erlitt leichte Verletzungen. Der Sachschaden schätzt die Polizei auf rund 6000 Euro. (mn)

