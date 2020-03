Spaß am Kicken steht über allem: Das sind die Fußballer des Ringeisen-Werks

Plus Die Fußballer des Dominikus-Ringeisenwerks in Ursberg spielen in der Bayernliga. Dafür werden sie von der Gemeinde ausgezeichnet. Sie haben große Ziele für die Saison.

Siege, die feiern sie „ziemlich laut“, wie Patrick Koch versichert. Und nach Niederlagen, da würden sie die Köpfe nicht hängen lassen, sondern „doppelt so viel Gas geben, damit wir das nächste Spiel wieder gewinnen“. Patrick Koch ist Spielführer der Fußballmannschaft des Dominikus-Ringeisen-Werkes Ursberg , die in der Bayernliga , der höchsten Spielklasse für Fußballer im Bereich der Behindertenhilfe Bayern spielt. Und er fügt mit euphorischer Stimme hinzu: „Fußball macht uns unheimlich Spaß und wir versuchen immer alles zu geben.“

Das ist dem Team unter den Trainern Peter Kapfer (er übt dieses Amt seit 39 Jahren aus) und Thomas Eplinius scheinbar in fast jedem Spiel gelungen. So zum Beispiel beim Vorrundenturnier in Unterhaching , als die Mannschaft den zweiten Platz belegte und sich damit für das Endrundenturnier in Ingolstadt qualifizierte. Hier sicherte sich das Team mit Platz zwei den Aufstieg in die Bayernliga.

Schon in den 90ern hatte das Ringeisen-Werk ein Bayernliga-Team

Mit diesem Erfolg knüpfte der Sportverein des DRW an alte Zeiten an. In den 90er Jahren war deren erste Mannschaft schon mal in der Bayernliga vertreten und konnte zwei Meisterschaften und eine Vizemeisterschaft feiern.

Damals wie auch heute gab Peter Kapfer als Trainer das Kommando. Heute betreut er zusammen mit Eplinius rund 25 Spieler, die alle eine leichte Lern- oder Gehbehinderung haben und im Dominikus-Ringeisenwerk zuhause sind. Weil es ohne Fleiß keinen Preis gibt, wird zweimal die Woche trainiert. Sie wollen gut gewappnet in die Hallen- und Feldturniere, die Special Olympics , Turniere bei befreundeten Einrichtungen und natürlich ins eigene jährliche Turnier um den „Ursberger Bären“ gehen. Das DRW stellt neben dem Bayernligateam noch eine zweite Mannschaft, die in der A-Klasse spielt. Dass man auch im Alter noch dem runden Leder aktiv verbunden sein kann, dafür gibt Klaus Schmid ein gutes Beispiel. Er ist 62 Jahre alt und spielt noch im A-Klassenteam.

Am 14. März treten die Kicker des DRW in Erlangen an

Die jüngste Ehrung durch die Gemeinde Ursberg beflügelt natürlich die erfolgshungrigen Fußballer, deren Herz vorwiegend für den FC Bayern schlägt. Eine Champions League gibt es im Behindertenfußball nicht, aber die Endrunde um Deutsche Meisterschaft könnte durch einen Spitzenplatz in der Bayernliga erreicht werden. Diesbezüglich geben sich Trainer und Spielführer jedoch bescheiden. „Für uns wäre es schon ein großer Erfolg, wenn wir am 14. März beim Turnier in Erlangen die Bayernliga in der Halle sichern und dann im Feld mit dem gleichen Ziel noch einen drauflegen könnten“ stimmen Kapfer und Koch überein.

Die Fußballer, so der Spielführer, gehen an die neuen Aufgaben heran mit dem Leitspruch „Lass uns dabei sein und das Beste geben.“ Das ist übrigens auch das Motto der anderen aktiven Sportler in dem seit über 40 Jahren bestehenden eigenständigen, integrativen Sportverein Dominikus-Ringeisen-Werk mit seinen insgesamt 240 Mitgliedern mit und ohne Behinderung in den Abteilungen Schießen, Schwimmen, Tischtennis , Aquajogging und Volleyball.