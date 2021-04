Sperrung verlängert bis 21. April

Die Kreuzung St2023/St2024 in Langenhaslach ist aufgrund des Kreuzungsumbaus sowie der Fahrbahnsanierung entlang der Staatsstraße St2024 (Hauptstraße) Richtung Norden derzeit noch für den Verkehr voll gesperrt.

Da die Asphaltdecke aufgrund der kalten Temperaturen nicht wie geplant eingebaut werden konnte, verlängert sich die Sperrung bis Mittwoch, 21. April. In der laufenden Woche fanden die Sanierungsarbeiten an der Entwässerungsrinne sowie der Einbau der Asphalttragschicht im Bereich der Sanierungsstellen statt. Am Dienstag, 20. April, wird die abschließende Asphaltdeckschicht im gesamten Baustellenbereich eingebaut und am Mittwoch, 21. April, finden die Markierungs- und Restarbeiten statt. Der Verkehr wird voraussichtlich Mittwochabend, 21. April, freigegeben. An der bestehenden Umleitung werden keine Änderungen vorgenommen.

Das Staatliche Bauamt Krumbach bittet die Verkehrsteilnehmer um Verständnis sowie um Beachtung der Verkehrssicherungsmaßnahmen, damit weiterhin eine sichere und gute Abwicklung der Maßnahme gewährleistet werden kann. (pm)