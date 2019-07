vor 49 Min.

Spielstraße in Krumbach: vom Kammelradweg um die Welt

Die Spielstraße in Krumbach wartete wieder mit unterhaltsamen Angeboten für all die Kinder auf, die der Hitze trotzten.

Von Andreas Langer

Um die Welt reisen oder baden gehen? Diese Frage dürfte am Sonntag in diversen Krumbacher Familien diskutiert worden sein. Das Quartiersmanagement und der Familienstützpunkt der Kammelstadt luden Kinder wieder zu einer spielerischen Reise um die Welt ein – auf der anderen Seite verführten die tropischen Temperaturen natürlich eher zum Baden.

Und während es im Nichtschwimmerbecken des Krumbacher Stadtbades am Sonntagnachmittag durchaus eng wurde, hielt sich der Andrang auf der Spielstraße heuer in Grenzen. Im Vergleich zu den Vorjahren wollten diesmal deutlich weniger Kinder an den Aktionen teilnehmen, die Quartiersmanagerin Melissa Niedermair, Familienstützpunkt-Leiterin Heike Feßler und ihre engagierten Mitstreiter auf die Beine gestellt hatten: Angesichts der drückenden Hitze verständlich, nichtsdestotrotz bedauerlich – denn die Veranstalter hatten sich auch dieses Mal wieder ins Zeug gelegt, um den Kindern im Bereich des Kammelradwegs ein buntes Programm zu bieten.

Eine spielerische Reise um die Welt

Wie in den Vorjahren konnten sich die Buben und Mädchen wieder einen Reisepass ausstellen lassen und für diesen an verschiedenen Stationen Stempel sammeln. Beginnend beim Verkehrsübungsplatz führte die spielerische Weltreise in fast alle Kontinente und sogar an Destinationen, die auf keinem Globus verzeichnet sind: Ins Regenbogenland, wo die Kinder gemeinsam mit der Schule der Phantasie auch heuer wieder betonierten Sitzgelegenheiten einen farbenfrohen Anstrich verpassen konnten. Oder ins Zirkusland des Mitmachzirkus MiMa aus Leipheim, der die Spielstraße auch mit einer kleinen Vorführung eröffnete.

Unter anderem galt es Meerestiere zu angeln, Skate-, Fahrrad und Rollerparcours zu bewältigen, Zirkustricks auszuprobieren, Kastagnetten zu basteln, mit Lamawolle zu filzen oder eine (Dosen-)Pyramide zum Einsturz zu bringen. Wer alle Stempel gesammelt hatte, erhielt als Belohnung einen kleinen Preis, doch das war natürlich auch diesmal nur am Rande wichtig. Der Weg war das Ziel – und all die Kinder, die der Hitze trotzten, konnten auf diesem eine Menge erleben.