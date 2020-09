17:00 Uhr

"Spielstraße to go": Freizeitangebot für Kinder in Krumbach

Bei der „Spielstraße to go“ erwartet Kinder am Radweg entlang der Kammel in Krumbach eine Reise um die Welt mit Spiel- und Bastelangeboten.

Der Radweg entlang der Kammel wird zur Spielstraße für Kinder in Krumbach. Wegen Corona allerdings in völlig anderer Form als es in den vergangenen Jahren der Fall war.

Der Radweg entlang der Kammel in Krumbach verwandelt sich bald wieder zur Spielstraße für Kinder – wegen Corona aber in völlig anderer Form als in den Jahren zuvor. Lange haben die Veranstalter nach eigenen Angaben mit sich gerungen, ob es in diesem Jahr wegen der Pandemie überhaupt eine Spielstraße geben soll. Dass die Veranstaltung mit Spiel- und Bastelangeboten für Kinder nicht wie gewohnt stattfinden könne, so die Organisatoren, werde vermutlich niemanden überraschen. „Die Spielstraße einfach abzusagen, kommt aber auch nicht infrage“, sagt Birgit Baumann vom Krumbacher Quartiersmanagement. Und weiter: „Gerade jetzt freut man sich doch über kreative und abwechslungsreiche Angebote in unserer Stadt.“

Die Spielstraße in Krumbach findet wegen Corona digital statt

Aus diesem Grund habe sich das Quartiersmanagement, die Jugendpflege und der Familienstützpunkt etwas Neues einfallen lassen: die „Spielstraße to go“. Zirkusaufführungen, musikalische Begleitung und Essen und Trinken muss in diesem Jahr ausfallen. Am Sonntag, 13. September, sind die Veranstalter jedoch ab 14 Uhr am Fahrrad-Verkehrsübungsplatz in der Lichtensteinstraße in Krumbach und verteilen Boxen, in denen die Stationen zum Mitnehmen enthalten sind. Die „Spielstraße to go“ kann dann innerhalb der nächsten zwei Wochen bis zum 27. September bequem von zu Hause aus gespielt werden. Mit einem QR-Code, den die Kinder mit der App „Actionbound“ einscannen können, werden sie ganz einfach durch die verschiedenen Stationen gelotst und wissen so, was zu tun ist.

„Wie jedes Jahr erwartet die Kinder eine aufregende Weltreise, bei der es in den verschiedenen Ländern einiges zu erleben und zu entdecken gibt“, berichtet Baumann. Während 2019 Länder wie Spanien, USA oder Kroatien besucht werden konnten, gibt es diesmal neue Länder zu bereisen: Zumba tanzen in Kolumbien, Yogaübungen in Indien, ein Wettrennen mit dem schnellsten Mann der Welt, Armbänder knüpfen und viele weitere Stationen erwarten die Kinder bei der Aktion im Krumbacher Verkehrsübungsplatz.

Über Videos und Fotos seien viele Kooperationspartner aus Krumbach in die Spielstraße eingebunden. „Und die lassen sie zum abwechslungsreichen Erlebnis werden“, sagt Baumann. (pm)

