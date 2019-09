06.09.2019

Spitzenblasmusik im Doppelpack

Wie Blech & Co. und Blechverrückt im Krumbacher Festzelt das Publikum begeistern

Von Werner Glogger

Gemeinschaftskonzerte bei Blaskapellen erfreuen sich bei den Fans dieser Stilrichtung großer Beliebtheit, verkörpern sie doch einen musikalischen Einblick der beteiligten Musikvereine. Wenn dann zwei international bekannte Spitzenformationen, wie „Blech & Co.“ und „Blechverrückt“ im Krumbacher Festzelt aufspielen, kennt die Begeisterung keine Grenzen. Getreu ihrem Slogan „Blasmusik unlackiert und ungeniert“ legten die sieben Profis von „Blechverrückt“ mit dem Marsch „Paradiso“, den Alexander Stütz seinen Mitspielern als Opening wie auf den Leib geschneidert komponierte, mächtig los. Mit Lukas Weiss, dem Dirigenten des Musikvereins Krumbach, Markus Peter, einem ehemaligen Musiker im MVK und dem Ausnahme-Schlagzeuger Johannes Jäger wirken in dem Ensemble bekannte Gesichter mit.

Mit der Polka „Vom Allgäu bis Schwaben“ brachten sie musikalisch ihre Herkunft zum Ausdruck, was Lukas Weiß in seiner Moderation bestätigte. Es folgte der schmeichelnde Walzer „Die Hütte im Wald“ und kontrastreich dazu in atemberaubendem Tempo „Verrückt nach Blech“. Seine Eigenkomposition, die Ballade „Lichtblick“ interpretierte Alexander Stütz selbst als Solist auf dem Flügelhorn und Lukas Weiss war führend im „Flügelhornzauber“. Im rasanten zunächst drei Viertel- und dann im Zweivierteltakt präsentierten die beiden Tenorhörner mit „Zwei Allgäuer am Zuckerhut“ ihren dortigen Besuch.

In die James-Bond-Filme entführte das Medley „James Bond“, um mit „Zurück zum Ursprung“ wieder in die Heimat zurückzukehren. Mit der weltbekannten „Fuchsgraben-Polka“, dem „Falkenauer-Marsch“ huldigten die Musiker dem legendären Blasmusikkönig Ernst Mosch, um mit weiteren Märschen, wie „Deutschmeister-Regimentsmarsch“, „Tiroler Adler“, „Astronauten-Marsch“ und auch weniger bekannten Polkas, der „Riedblick-Polka“ und Walzer „Herzenssache“ aber auch mit dem modernen „Last Call“ das Publikum zu begeistern. „Vor so einem vollen Zelt mit so vielen Blasmusikexperten zu musizieren, ist der absolute Wahnsinn“ eröffnet Ulli Glogger die Vorstellung von der ursprünglich in Krumbach als „Zipfelexpress“ und zwischenzeitlich international bekannten Formation „Blech & Co.“ . Mit ihrem Dirigenten Toni Müller folgten nach dem Marsch „Das Kreuz des Südens“ ein Highlight nach dem Anderen aus dem breit gefächerten Repertoire der 20 Profimusiker. In „Turteltäubchen“ glänzten Melanie Schiefele und Matthias Frankenhauser als Solisten an der Klarinette. Mit Brillanz und ungewöhnlich hohen Tönen auf seiner Soprantrompete gab es für Solist Ulli Glogger im Lied aus dem gleichnamigen Film „Theo Rose“ mehrfach Szenenapplaus, aber auch den Gesangsdarbietungen von Michaela Zach und Wolfgang Allstätter in „You raise me up“ oder in Polkas und Walzer, zum Beispiel „Böhmische Nacht“, „Wir seh’n uns wieder“, „So ein schöner Tag“, „ Lieblingsmelodien von Ernst Mosch“, die sich wie ein roter Faden durch das Programm zogen, zollten die Zuhörer überschwänglichen Beifall. Im virtuosen Vortrag „Farmers Tuba“ bewies Tubist Hermann Heinle, was aus dem größten Blasinstrument herauszuholen ist. Bevor die Spitzenmusiker nach gut drei Stunden die Bühne verlassen, brandete nochmals begeisterter Beifall nach den gemeinsam dargebrachten Zugaben, dem Marsch „Kaiserin Sissi“, „Böhmische Liebe“ und „Kapelle hat gewonnen“ auf.

