15.05.2019

Sportverein in einer Umbruchphase

Der TSV Nieder- und Hohenraunau muss mehrere Trainerwechsel organisieren

Kinder und Jugendliche bis 18 Jahren bilden 43 Prozent der Mitglieder des TSV, sie nehmen aktiv am Sportgeschehen teil – das heißt, für sie stellt der Verein Trainer, Übungsleiter und Betreuer zumeist mehr als einmal pro Woche und oft auch am Wochenende. Alle tun es gern, und wenn es dem einen oder anderen zu viel wird, muss Ersatz gefunden werden – und das ist der Punkt: Durchweg in allen Abteilungen werden Übungsleiter oder zumindest feste Helfer gesucht. Dazu riefen bei der diesjährigen Jahreshauptversammlung des TSV Niederraunau alle Abteilungsleiter auf.

Doch zunächst begrüßte die Vorsitzende Birgitta Pickl die anwesenden Mitglieder und Ehrengäste, man gedachte der Verstorbenen und es folgte ein Bericht über das Vereinsgeschehen im Jahre 2018. Der allgemeine Sportbetrieb verlief rege und mit viel Engagement aller Beteiligter. Ein Wermutstropfen war die Kündigung der bisherigen Tagesheimpächter, sodass die Bewirtung während der Handballspiele, die zum Teil auch zwingend vorgeschrieben wird, neu organisiert werden musste. Für die vergangene Handballsaison wurde ein Caterer gefunden, für die neue Saison beginnt die Suche wohl von Neuem.

Der Radsport wird in Eigenregie der einzelnen Sportler ausgeübt, die Fäden laufen bei Abteilungsleiter Uwe Schmidt zusammen, der sich um das drumherum und Sponsoring kümmert. Geturnt wird in fast jedem Alter. Steffi Horn, verantwortlich für Turnen und Breitensport, berichtete über die einzelnen Gruppen, als da sind drei Mutter-Kind Gruppen, Bewegungsfrüherziehung. Dann teilt es sich in Handball und Leichtathletik, später gibt es dann die Gruppen für Zumba gegen Gebühr, Bauch, Beine, Po für Frauen mit Kerstin Miller, Turnen für Frauen, Turnen für Seniorinnen mit Centa Jungbaur, die sagt, die Seniorinnen turnen so lange, wie es eben geht. Die Männer werden ebenfalls fit mit Kerstin, die reifere Altersgruppe trifft sich am Freitag, im Sommer wird geradelt, donnerstags findet die Wirbelsäulengymnastik für Frauen und Männer statt mit Kurt Schlosser. Danach kann man Volleyball spielen.

Janik Pickl, Abteilungsleiter Leichtathletik, betont, wie froh er ist, dass Brigitte Eheim ihn so sehr unterstützt. Viele Kinder in allen Altersgruppen wollen trainiert werden. Erfahrene Trainer hören auf, zum Beispiel Doris Brandner nach 25 erfolgreichen und engagierten Jahren, Luis Brandner pausiert und noch zwei weitere hörten auf. Drei junge Sportler übernahmen Trainingsstunden, obwohl sie selbst noch aktiv an Wettkämpfen teilnehmen. Trotz all der Widrigkeiten wurden doch sehr gute Ergebnisse erzielt. Sportabzeichen wurden 2018 deutlich mehr als im Jahr zuvor abgelegt in den Disziplinen Kraft, Schnelligkeit, Koordination und Ausdauer.

Mit Bernd Maisch tauchte man dann ein in die Handballwelt. Viele Erfolge, viele Spiele, die erste Herrenmannschaft etablierte sich in der Landesliga Süd, Trainer Udo Mesch hört nach zwei Jahren auf, der Zeitaufwand sei einfach zu groß, ein Nachfolger wurde gefunden (wir berichteten). Die zweite bleibt in der BOL mit Bernd als Trainer. Nachwuchsarbeit wird mit Begeisterung und Erfolg betrieben. Und auch die weibliche Jugend und die Frauen spielten gute Ergebnisse ein. Saison-Highlights waren die zwei Meistertitel für den TSV: weibliche C-Jugend wurde Meister ÜBOL, männliche D-Jugend wurde ebenfalls Meister ÜBOL.

Die Kassenlage ist gut, das belegte Edith Waldmann in ihrem Bericht. Auf Antrag der Kassenprüfer Michael Thalhofer und Reinhard Deisenhofer wurde die Vorstandschaft einstimmig entlastet. (zg)

