Sportzentrum: Es könnte was vorangehen!

Als lähmend haben viele die Dauerdebatte um die Zukunft des Krumbacher Sportzentrums empfunden. Jetzt aber werden die Karten neu gemischt.

Sportzentrum? Das Thema hatte über Monate hinweg in Krumbach für mitunter aufgeheizte Debatten gesorgt und im Bürgermeisterwahlkampf eine zentrale Rolle gespielt. Doch im Zuge der Corona-Krise ist es mit Blick auf diese Thematik still geworden. Kann das Freibad öffnen? Wie sind die Bademöglichkeiten in den Seen? Das waren zuletzt die Fragen, die die Menschen bewegten, wenn es um Schwimmen und Baden ging. Doch Fakt ist, dass die Entscheidung, wie es beim Sportzentrum mit Halle, Mensa und Hallenbad weitergeht, für Krumbach weiterhin eine ganz zentrale ist und hier dringender Handlungsbedarf besteht. Allein die finanzielle Dimension in einer Höhe von möglicherweise rund 30 Millionen Euro deutet an, um was es hier für Krumbach, aber auch den beteiligten Landkreis und die Umlandgemeinden geht.

Welche Bedeutung das Projekt Sportzentrum mittlerweile hat, zeigt auch die geplante Teilnahme des neuen Landrats Dr. Hans Reichhart an der für September vorgesehenen Sitzung von Stadtrat, Vertretern des Landkreises und den Bürgermeistern der Gemeinden der Verwaltungsgemeinschaft Krumbach plus Neuburg. Ein Blick auf die geplante Teilnehmerliste für diese Sitzung lässt zugleich nachempfinden, welch geradezu fundamentalen personellen Veränderungen es bei der jüngsten Kommunalwahl gab. Wie werden sich die Mehrheitsverhältnisse im Stadtrat mit Blick auf die Zukunft des Sportzentrums entwickeln? Und welche finanziellen Unwägbarkeiten wird es bedingt durch die aktuelle Krise geben? Hier ist vieles schlichtweg noch unklar. Fakt ist hingegen, dass sich Bürgermeister Hubert Fischer, der sich immer deutlich für einen Neubau des Sportzentrums ausgesprochen hat, durch seinen klaren, überzeugenden Wahlerfolg politisch gestärkt fühlen kann.

