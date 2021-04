Sportzentrum Krumbach: Initiative gegen Abriss übergibt Unterschriften

Plus Bürgermeister Fischer nimmt rund 1170 Unterschriften gegen den Abriss und für eine Sanierung des Sportzentrums entgegen. Wann es zu einem Bürgerentscheid kommen könnte.

Neubau oder Sanierung des Krumbacher Sportzentrums? Jetzt ist die Wahrscheinlichkeit hoch, dass es noch in diesem Sommer zu einem Bürgerentscheid kommt. Die Initiative Zukunft Krumbach, die sich gegen einen Abriss und für eine Sanierung des Sportzentrums (Hallenbad, Mensa, Sporthalle) ausspricht, übergab Bürgermeister Fischer rund 1170 Unterschriften. Bürgermeister Fischer skizzierte dabei den Fahrplan zu einem möglichen Bürgerentscheid. Große Bedeutung hat wohl die Stadtratssitzung Anfang Mai.

Es war sozusagen nicht ganz „High Noon“ (Zwölf Uhr mittags). Die Unterschriftenübergabe für einen Bürgerentscheid gegen den Abriss des Krumbacher Sportzentrums fand am Dienstag, um 13 Uhr statt. Selbstredend war der Ablauf weit weniger dramatisch als im legendären Western mit Grace Kelly und Gary Cooper aus dem Jahr 1952. Aber eine gewisse mittägliche Spannung lag in diesem speziellen Moment vor dem Rathaus dann doch in der Luft, denn das Thema Neubau oder Sanierung des Sportzentrums ist bekanntlich hochumstritten. Die Vertreter der Bürgerinitiative Zukunft Krumbach übergaben Bürgermeister Hubert Fischer rund 1170 Unterschriften gegen einen Abriss und für eine Sanierung des Sportzentrums. Ein Bürgerentscheid könnte jetzt noch vor der Sommerpause des Stadtrates stattfinden.

Zur Zukunft des Krumbacher Sportzentrums kommt es möglicherweise in diesem Sommer zu einem Bürgerentscheid. Foto: Peter Bauer

Über die Neugestaltung des Krumbacher Sportzentrums mit Hallenbad, Sporthalle und Mensa wird bekanntlich seit rund acht Jahren im Stadtrat debattiert. Nach der Kommunalwahl 2020 und im Zuge des Übergangs in die neue Wahlperiode trat das Dauerthema Sportzentrum vorübergehend in den Hintergrund. In der Februar-Sitzung sprach sich der neu gewählte Stadtrat mit 16:8 Stimmen für einen Ersatzneubau des Sportzentrums aus. Kurze Zeit später kündigte der SPD-Fraktionsvorsitzende Achim Fißl an, dass er nun das Bürgerbegehren gegen einen Abriss des Sportzentrums mit Nachdruck voranbringen möchte. Bekanntlich hatten Fißl und der damalige UFWG-Stadtrat Dr. Marcus Härtle eine entsprechende Initiative bereits im Jahr 2019 auf den Weg gebracht und Unterschriften gesammelt.

Rund 900 gültige Unterschriften sind nötig

Am Dienstag, um 13 Uhr übergaben Vertreter der Initiative (Achim Fißl, Dr. Marcus Härtle, Kai Saloustros, Jochen Jakob und Josef Osteried) vor dem Krumbacher Rathaus an Bürgermeister Hubert Fischer rund 1170 Unterschriften. Wie Fischer erklärte, seien in Krumbach rund 900 gültige Unterschriften nötig, damit das Bürgerbegehren in einen Bürgerentscheid einmünden kann. Gezählt werden die Unterschriften von Wahlberechtigten, die in Krumbach oder in einem der Ortsteile wohnen. Laut Fischer würden die Listen jetzt im Rathaus geprüft. Bereits am Montag, 3. Mai könne der weitere Fortgang des Entscheidungsprozesses in Sachen Bürgerentscheid Thema im Stadtrat sein. Eventuell gibt der Stadtrat dann grünes Licht für einen Bürgerentscheid.

Wie geht es weiter mit dem Krumbacher Sportzentrum? Seit rund acht Jahren wird über das Krumbacher Großprojekt debattiert. Foto: Peter Bauer

Wann könnte der Bürgerentscheid zum Sportzentrum stattfinden? Wird er eventuell mit der Bundestagswahl im September gekoppelt, wie dies beispielsweise beim Bürgerentscheid über die Krumbacher Südumgehung 2013 der Fall war? Fischer schwebt eine andere Lösung vor. Er hält es für denkbar, dass der Bürgerentscheid noch vor der Sommerpause des Stadtrates, also möglicherweise im Juli stattfindet. Fischer geht davon aus, dass es dann eine komplette Briefwahlabstimmung geben werde.

Der Termin am Rathaus am Dienstag mit dem Bürgermeister und Vertretern der Initiative beschränkte sich im Wesentlichen auf die Unterschriftenübergabe. Längere Diskussionen blieben aus. Man darf davon ausgehen, dass sich dies in den kommenden Wochen bis zu einem Entscheid ändern wird.

Im Stadtrat gab es zuletzt einige wichtige Weichenstellungen. In der Märzsitzung war, basierend auf dem Ersatzneubau-Beschluss im Februar, ein eigener Projektausschuss des Stadtrates gebildet worden. Dieser kann Aufträge für das Sportzentrum in Höhe von bis zu 500.000 Euro vergeben. Dem Ausschuss gehören acht Räte aus den verschiedenen Stadtratsfraktionen an.

Das sind die unterschiedlichen Positionen

Warum jetzt ein Bürgerentscheid? Achim Fißl, einer der Initiatoren, begründete dies vor Kurzem unter anderem damit, dass sich Fördermöglichkeiten für Sanierungen mittlerweile wesentlich verbessert hätten. Bürgermeister Fischer hat hingegen wiederholt betont, dass eine Sanierung unter anderem wegen zu erwartender Probleme mit dem Brandschutz, der Fluchtwege und der Barrierefreiheit keinen Sinn mache.

In der Debatte um das Sportzentrum geht es immer wieder auch um die Frage, welche Summe Krumbach mit Blick auf die Haushaltslage für dieses Projekt zur Verfügung stellen kann. Angesichts günstiger Kredite könne man ein Projekt wie das Sportzentrum schultern, sagte Kämmerer Hubert Bühler vor einigen Wochen im Hauptausschuss. Vertreter der Initiative hielten dem wiederholt entgegen, dass Krumbach darauf achten müsse, dass Geld für Pflichtaufgaben wie etwa die Bereitstellung von Kita-Plätzen zur Verfügung stehe.

Lesen Sie auch: