Sportzentrum Krumbach: Landrat Reichhart ist klar für Neubau

Plus Landrat Hans Reichhart positioniert sich in der Dauerdebatte um das Sportzentrum in Krumbach deutlich. Warum er einen Bürgerentscheid skeptisch sieht und wie seine Planung für die Realschule aussieht.

Von Peter Bauer

Gibt es zur Zukunft des Krumbacher Sportzentrums einen Bürgerentscheid? Nicht wenige halten dies mit Blick auf die jüngste Entwicklung für wahrscheinlich. Landrat Dr. Hans Reichhart ( CSU) betont, dass eine Mehrheitsentscheidung der Bürger gegen einen Neubau des Sportzentrums das Projekt um Jahre zurückwerfen würde. Im Gespräch mit unserer Redaktion spricht sich der Landrat klar für einen Neubau aus, der die bestehende Anlage ersetzt.

Landrat Hans Reichhart spricht sich für einen Neubau des Krumbacher Sportzentrums aus. Bild: Bernhard Weizenegger

Was passiert, wenn sich die Mehrheit der Krumbacher Bürger bei einem Entscheid gegen einen Neubau des Sportzentrums aussprechen würde? Da das Projekt dann, so Reichhart, verzögert würde, müsse der Landkreis (er ist Träger der Realschule) dann eventuell reagieren und die Sanierung der Realschule vom Krumbacher Entscheidungsprozess entkoppeln und separat vorantreiben. Ein Bürgerentscheid gegen einen Neubau würde auch eine Verzögerung des Projekts zu Lasten der Schüler bedeuten.

Reichhart blickt im Gespräch mit unserer Redaktion auf die aktuelle Finanzplanung des Landkreises Günzburg. Für die Jahre 2021 bis 2024 sind für das Sportzentrum (Sporthalle, Mensa und Hallenbad) rund 12,7 Millionen Euro einkalkuliert (allein heuer 1,55 Millionen Euro). Ferner sind für den Zeitraum 2021/2024 für den Bereich der Realschule vier Millionen Euro geplant. Aus Sicht des Landkreises könne man mit dem Sportzentrum heuer loslegen. Reichhart: „Wir sind bereit.“ Auch die Gemeinden im Krumbacher Umland würden es begrüßen, wenn es in Sachen Sportzentrum endlich voranginge.

Wer für das Krumbacher Sportzentrum zuständig ist

Zuständig für das Krumbacher Schul- und Sportzentrum, das Ende der 1970er-Jahre errichtet wurde, sind die Stadt Krumbach, der Landkreis Günzburg und verschiedene Gemeinden rund um Krumbach (Aletshausen, Waltenhausen, Ebershausen, Deisenhausen, Breitenthal, Wiesenbach und Neuburg). Die entscheidenden Weichen für die bauliche Neugestaltung der Anlage werden aber im Krumbacher Stadtrat gestellt. Bekanntlich wird dort seit rund acht Jahren über das Thema debattiert.

Wie geht es weiter mit dem Sportzentrum? Vor Kurzem waren Angelika Hosser (Grünen-Fraktionsvorsitzende) und Achim Fißl (SPD-Fraktionsvorsitzender und Mitinitiator des Bürgerbegehrens gegen den Abriss) zu Gast in der Redaktion. Bild: Peter Bauer

Im Februar dieses Jahres hatte sich der 2020 neu gewählte Stadtrat mit 16:8 Stimmen für einen Ersatzneubau des Sportzentrums entschieden. Ein neuer, noch zu bildender Ausschuss soll Möglichkeiten suchen, wo es mit Blick auf die Kostenschätzung in Höhe von rund 32 Millionen Euro Einsparmöglichkeiten gibt. Der Landrat erklärt, dass sich der Kreis bei einer Übernahme von Kosten auf den schulischen Bereich konzentrieren werde. Reichhart betont aber auch, dass der Krumbacher Stadtrat mit seinem Beschluss auf dem richtigen Weg sei.

Bekanntlich hat der SPD-Fraktionsvorsitzende Achim Fißl im Herbst 2019 zusammen mit dem damaligen UFWG-Stadtrat Dr. Marcus Härte ein Bürgerbegehren gegen den Abriss und für eine Sanierung des Sportzentrums auf den Weg gebracht. Fißl hat vor einigen Tagen im Gespräch mit unserer Redaktion angekündigt, dass er das Bürgerbegehren jetzt entschlossen voranbringen möchte und einen Bürgerentscheid anstrebe. Denn die finanzielle Förderung einer Sanierung hätte sich deutlich verbessert (wir berichteten).

Bürgermeister Fischer ist klar für einen Ersatzneubau

Krumbachs Bürgermeister Hubert Fischer hatte sich vor der Bürgermeisterwahl 2020 massiv für einen Ersatzneubau des Sportzentrums ausgesprochen. Fischer habe bei zwei Gegenkandidaten 56 Prozent der Stimmen bekommen, hebt der Landrat hervor. Da das Sportzentrum ein bedeutendes Thema im Wahlkampf gewesen sei, könne das Bürgermeisterwahlergebnis doch als klares Votum für einen Neubau gewertet werden. Reichhart: „Das war doch schon eine Abstimmung über das Sportzentrum“, da brauche man doch keine weitere Abstimmung.

Sanierung oder Neubau, das sei in Krumbach im Rahmen der Planung jahrelang diskutiert worden, die Entscheidung für einen Neubau sei auch mit Blick darauf fundiert. Die Finanzierung eines Neubaus hält er für möglich, der Stadt habe dabei die Finanzlage im Blick. „Bürgermeister Fischer weiß sehr wohl, dass er aufs Geld schauen muss“, fügt der Landrat hinzu. Mit Blick auf den jüngsten Stadtratsbeschluss für eine Neubaulösung sei es sicher möglich, Einsparmöglichkeiten beim Neubau des Sportzentrums zu finden.

Kann das Krumbacher Hallenbad noch einmal für die Öffentlichkeit zugänglich gemacht werden? Bild: Monika Leopold-Miller

Natürlich sei ein Bürgerentscheid legitim und das entsprechende Ergebnis selbstverständlich zu respektieren. Aber Reichhart verweist auch darauf, dass nach seiner Kenntnis so mancher, der 2019 gegen einen Abriss unterschrieben habe, dies heute so nicht mehr tun würde. Rechtlich sei der längere Zeitraum für die Unterschriftensammlung wohl nicht zu beanstanden. Aber Fakt sei auch: Seit der Initiierung des Bürgerbegehrens seien zwei Jahre vergangen, die Rahmenbedingungen für das Thema hätten sich seitdem ja fortentwickelt.

Reichhart befürchtet Erhöhung der Baukosten

So sollten sich die Initiatoren des Bürgerbegehrens durchaus mit der Frage beschäftigen, ob es nicht besser sei, jetzt noch einmal mit einer neuen Unterschriftensammlung zu beginnen. Reichhart sagt, dass eine Entscheidung der Bürger gegen einen Abriss und für eine Sanierung des Sportzentrums eine neue Planung nötig machen würde. Dies würde das Projekt um rund zwei bis drei Jahre verzögern und damit wohl auch zu einer Erhöhung der Baukosten führen.

Anders als bei der Mittelschule (hier ist die Stadt Krumbach zuständig) liegt die benachbarte Realschule im Krumbacher Schul- und Sportzentrum im Zuständigkeitsbereich des Landkreises. Bekanntlich sollen ja auch die Schulen neu gestaltet werden. Je nachdem, wie rasch es im Sportzentrum vorwärtsgeht, hat dies auch Auswirkungen auf die Planung für die Schulen.

Bei einem Bürgerentscheid gegen einen Abriss des Sportzentrums müsse der Landkreis aber wohl die Planung für die Sanierung/Neugestaltung der Realschule vom Gesamtplanungsprozess abtrennen und in Eigenregie vorantreiben. „Wir könnten jetzt mit den Planungen loslegen“, sagt Reichhart abschließend.

