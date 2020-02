Sportzentrum Krumbach: Positionen verhärten sich weiter

Plus Hans-Dieter Srownal und die CSU sprechen sich anders als Bürgermeister Fischer nochmals für Generalsanierung aus. Krumbach steht wegweisende Finanzdebatte bevor.

Neubau oder Generalsanierung des Krumbacher Sportzentrums ? Wohl keine Frage hat die Krumbacher Kommunalpolitik in den letzten Jahren so bewegt wie diese. Jetzt haben sich Hans-Dieter Srownal und die Krumbacher CSU nochmals vehement für eine Generalsanierung ausgesprochen. Durch ein Schreiben des Bayerischen Finanzministeriums sehen sie ihre Position gestärkt.

Wie sieht das mit der Förderung einer Generalsanierung aus? Im Zusammenwirken mit der Krumbacher CSU hat sich Hans-Dieter Srownal (von 1984 bis 1992 CSU-Stadtrat und langjähriger Finanzvorstand des Dominikus-Ringeisen-Werks) mit dieser Frage beschäftigt. Nun hat Srownal eine Stellungnahme des bayerischen Finanzministeriums zum Thema Förderung vorgelegt. Aus dieser gehe, so Srownal, hervor, dass Generalsanierungen förderfähig seien. Mit Blick auf die Zahlen sei eine Generalsanierung gegenüber einem Neubau eindeutig zu bevorzugen. Zudem könne eine Generalsanierung anders als ein Neubau abschnittsweise erfolgen. Bürgermeister Hubert Fischer spricht sich bekanntlich für einen Neubau des Schul- und Sportzentrums aus. Grünen-Bürgermeisterkandidatin Angelika Hosser hat hingegen ähnlich wie CSU-Bürgermeisterkandidat Gerhard Weiß für eine Sanierung plädiert.

Was konkret förderfähig ist

In dem Schreiben aus dem Finanzministerium , das Srownal erhalten hat, heißt es wörtlich: „Förderfähig sind in diesem Zusammenhang die Ausgaben für Neu-, Um- und Erweiterungsbauten sowie für Generalsanierungen. Ersatzneubauten können nur gefördert werden, sofern sie im Vergleich zu einer Generalsanierung nicht unwirtschaftlicher sind.

Dies ist regelmäßig der Fall, wenn die zuweisungsfähigen Kosten einer Generalsanierung etwa 80 Prozent der vergleichbaren Neubaukosten erreichen würden.“ Weiter heißt es in dem Schreiben: „Eine entsprechende Wirtschaftlichkeitsprüfung für die Förderung von Generalsanierungen ist nicht erforderlich.“ Grundvoraussetzung für eine Förderung sei „das Vorliegen einer schulaufsichtlichen Genehmigung zum notwendigen Raumbedarf bzw. ein durch die zuständige Regierung auf Basis der auf Dauer zu erwartenden Sportklassen festgestellter schulischer Bedarf.“ Ferner ist in dem Schreiben zu lesen: „Der Förderrahmen für Zuweisungen ... beträgt 0 bis 80 Prozent. Für Kommunen, deren finanzielle Lage dem Landesdurchschnitt vergleichbarer Kommunen entspricht, wird ein Fördersatz-Orientierungswert von 50 Prozent zu Grunde gelegt.“

Aktualisierte Zahlen vorgelegt

In der Januar-Sitzung des Krumbacher Stadtrates wurden vom Planungsbüro Krug Grossmann Architekten ( München ) auf das Jahr 2019 aktualisierte Zahlen vorgelegt. Bei einer kompletten Generalsanierung kam das Büro auf geschätzte Kosten von 23,25 Millionen Euro. Das ist keine detaillierte Kostenschätzung, aber Stadtrat Christian Plail ( UFWG ) verwies in der Sitzung darauf, dass die Planer seinerzeit gesagt hätten, dass auch diese Schätzung schon eine gewisse Tiefe hätte. Bei einer Variante mit Neubau von Mehrzweckhalle und Mensa sowie Hallenbadsanierung liegt die Zahl bei rund 30,5 Millionen Euro, bei einem Komplettneubau bei 32 Millionen Euro.

Wie groß soll die Halle sein?

Die Variante Generalsanierung sieht aber eine Halle für 500 Personen vor, die beiden anderen eine Halle für 900 Personen. Bei der Generalsanierungsvariante sind überdies Planungskosten sowie Kosten für den Außenbereich nicht berücksichtigt. Befürworter der Neubau-Varianten wie der UFWG-Fraktionsvorsitzende Klemens Ganz und Manfred Pfeiffer (JW/OL) erklären immer wieder, dass dann auch Platz sei, die Benutzer der in die Jahre gekommenen TSV-Turnhalle und Landkreisturnhalle unterzubringen. Andernfalls müsse gar in absehbarer Zeit eine neue, separate Halle gebaut werden. Dies mache aber ja keinen Sinn.

Srownal hingegen geht davon aus, dass bei einer Generalsanierung ein höherer siebenstelliger Betrag einsparbar sei. Wenn Krumbach auf einen Neubau des Sportzentrums setze, werde die Handlungsfähigkeit der Stadt in anderen Bereichen stark eingeschränkt. Srownal verweist auf die Finanzplanung für die Jahre 2021 bis 2023 im aktuellen Haushaltsentwurf der Stadt. Sowohl für die Grundschule Krumbach , für den Kinderhort-St. Michael-Neubau als auch für eine neue evangelische Kita seien in den Jahren 2021 bis 2023 null Euro vorgesehen. Ebenso im Bereich Wohnbau. Der aktuelle Schuldenstand der Stadt liege bei 9,4 Millionen Euro. Srownal geht davon aus, dass der Stand Ende 2025 „je nach Entwicklung der städtischen Einnahmen jedenfalls zwischen 28 und 35 Millionen Euro liegen könnte.“ Dieser Schuldenstand werde die Handlungsfähigkeit der Stadt deutlich einschränken. Ähnlich argumentieren bekanntlich die Stadträte Achim Fißl ( SPD ) und Dr. Marcus Härtle ( UFWG ), die ein Bürgerbegehren gegen den Abriss des Sportzentrums auf den Weg gebracht haben.

Fischer sieht Krumbach „fit“ für die Zukunft

Bezüglich zu erwartender Preissteigerungen bei einer guten Konjunktur verweist jedoch Bürgermeister Hubert Fischer darauf, dass es in Zeiten einer starken Konjunktur auch höhere Steuereinnahmen gebe. Wichtige andere Projekte seien in den Investitionsplanungen der Stadt bereits berücksichtigt wie etwa 2,5 Millionen Euro für eine „weitere Kindertagesstätte“. Auch im Falle eines Sportzentrums-Neubaus könne Krumbach alle wichtigen weiteren Aufgaben meistern.

Bürgermeister Fischer hat bekanntlich wiederholt mit Nachdruck erklärt, dass eine Sanierung aus seiner Sicht mit deutlich höheren Risiken als ein Neubau verbunden sei. Denn es habe sich auch herausgestellt, dass der tatsächliche Bau des Schul- und Sportzentrums in etlichen Bereichen nicht mit den ursprünglichen Plänen übereinstimme. Diese Problematik würde eine Sanierung wohl erheblich verteuern. Berücksichtigt werden müsse überdies, dass bei einem Neubau die Unterhaltskosten geringer seien.

Immer wieder Reparaturen

Zu bedenken sie, dass allein im Jahr 2019 430000 Euro für laufende Reparaturen im Schul- und Sportzentrum ausgegeben worden seien. Angesichts der Situation im Kreditbereich würde alles klar für einen Neubau sprechen. Denkbar sei, so Fischer zuletzt, eine bis zu 30-jährige Laufzeit bei einer festen Bindung an einen niedrigen Zinssatz, bei dem die jährliche Belastung konstant bei rund 600 000 Euro liege. Mit Blick darauf sei klar, dass dieses Geld gut angelegt sei.

Thema beim Wahlpodium und im Hauptausschuss

Podiumsdiskussion zur Bürgermeisterwahl: Am Dienstag, 3. März, findet ab 19.30 Uhr in der Krumbacher FOS/ BOS unsere Podiumsdiskussion mit den Krumbacher Bürgermeisterkandidaten statt (Einlass ab 18.30 Uhr). Mit dem Haushalt des Jahres 2020 befasst sich der Krumbacher Hauptausschuss am kommenden Montag, 2. März, ab 18.30 Uhr im Rathaus.

