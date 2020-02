Sportzentrum in der Sackgasse: Die Debatte nervt

Wie sich die Debatte um das Sportzentrum zu einer Diskussion entwickelt hat, die möglicherweise wahlentscheidend ist.

Eine Entscheidung in Sachen Krumbacher Sportzentrum ? Da wird erst einmal nichts mehr passieren. Wohl erst im Spätfrühling oder Frühsommer könnte es wieder eine wichtige Weichenstellung geben – vom dann neu gewählten Stadtrat.

Die jahrelange Dauerdebatte nervt inzwischen viele und natürlich steht da auch die Frage im Raum, ob das Ganze nicht viel schneller und zielgerichteter hätte laufen können. Die bemerkenswerte Qualität der bislang letzten Stadtratsdebatte im Januar, als das Planungsbüro gleich mit drei Vertretern in der Sitzung präsent war, deutet zumindest an, dass der jahrelange Diskussionsprozess nicht optimal gelaufen ist.

Natürlich hat Bürgermeister Hubert Fischer immer wieder zurecht betont, dass die in dieser Sitzung vorgelegten Zahlen doch nicht neu seien. Aber klar sichtbar wurde zuletzt eben auch, dass vielen Räten eine übersichtliche, aussagekräftige Zusammenstellung lange gefehlt hat.

Dass die Diskussion zu nichts führt, war schon lange absehbar

Dass die Diskussion in eine Sackgasse führen würde, war bereits 2017 absehbar. Die Entscheidung zugunsten eines Hallenbadneubaus wurde da zwar noch von einer breiten Mehrheit mitgetragen, doch es wurde auch deutlich, dass nicht wenige Räte bei dem ganzen Thema ein mulmiges Gefühl im Bauch hatten. Es hätte dieser verfahrenen Diskussion gutgetan, wenn es eine Stadtratssitzung wie die im Januar deutlich früher gegeben hätte.

So aber „rollt“ dieses Thema jetzt sozusagen mit voller Wucht in den Kommunalwahlkampf 2020 hinein. Das hätte in den Jahren 2013/14, als es die ersten Diskussionen gab, wohl niemand für möglich gehalten.

Mehr zum Sportzentrum :

Sportzentrum Krumbach: Positionen verhärten sich weiter

Sportzentrum Krumbach: Bürgerentscheid wahrscheinlich

Krumbacher Sportzentrum: Warum der Ton sachlicher wird

Themen folgen