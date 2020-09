14:22 Uhr

Sprayer macht sich über einen BMW her

Ein BMW ist in Münsterhausen mit Farbe besprüht worden.

In Münsterhausen wurde ein Auto mit Farbe erheblich verunziert. Die Polizei sucht Zeugen.

Eine Sachbeschädigung meldet die Polizei aus Münsterhausen. Demnach wurde in der Nacht zum Samstag auf dem Parkplatz einer Gaststätte in der Hauptstraße in Münsterhausen ein BMW von einem bislang unbekannten Täter im Heckbereich großflächig mit gelber Sprühfarbe besprüht. Die Höhe des Sachschadens steht laut Polizei noch nicht fest, wird aber vermutlich im vierstelligen Bereich liegen. Zeugenhinweise dazu erbittet die Polizeiinspektion Krumbach unter der Telefonnummer 08282/905-0. (zg)

