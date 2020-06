vor 50 Min.

Stadt Thannhausen ist schuldenfrei - aber bleibt das auch so?

Plus Die Finanzlage in Thannhausen ist gut. Doch es drohen Kostensteigerungen bei Projekten in naher Zukunft. Der Stadtrat nimmt auch die Kitabeiträge ins Visier.

Von Heinrich Lindenmayr

In Bayern stieß der jüngst auf Bundesebene gemachte Vorstoß, den Kommunen zur Entlastung in der Corona-Krise Schulden zu erlassen, auf Kritik. Bayerische Kommunen hätten in den letzten Jahren aktiv Schulden abgebaut und wären bei einem allgemeinen Schuldenerlass benachteiligt, hieß es aus München. Zu Recht, wie das Beispiel Thannhausen zeigt.

Die Mindelstadt hat im Haushaltsjahr 2019 ihre Restschulden abgebaut, die Pro-Kopf-Verschuldung betrug zum 31. Dezember 2019 0,00 Euro, wie Kämmerer Thomas Bihler in der jüngsten Stadtratssitzung bekannt gab. Nicht berücksichtigt sind hierbei die Verbindlichkeiten, die Thannhausen in der Verwaltungsgemeinschaft und im Schulverband hat.

Thannhausen hat seine Schulden abgetragen

Die Schulden durch den Rathausneubau, die Sanierung von Hallenbad und Dreifachturnhalle müssen noch bezahlt werden, allerdings im Verbund mit den anderen daran beteiligten Kommunen. Tomas Bihler hatte noch eine zweite gute Nachricht: Nicht nur die letzten Schulden wurden abgetragen, im gleichen Zeitraum wuchsen die Rücklagen der Stadt um 88.000 Euro auf insgesamt 5,05 Millionen Euro.

Die gute Finanzlage der Stadt steht in engen Zusammenhang mit einigen Themen, die in der jüngsten Sitzung auf der Tagesordnung standen, denn für Aufgaben in naher Zukunft ist mit deutlich höheren Kosten zu rechnen. Bei der Neugestaltung der Christoph-von-Schmid- Straße, die für 2021 vorgesehen ist, erhöhte der Planer den bisherigen Kostenvoranschlag von 2 Millionen Euro um 350.000 Euro. Gleichfalls eine erhebliche Kostensteigerung ist bei der Erneuerung der Wasserleitungen in der Von-Eichendorff-Straße zu erwarten.

Kosten für Bauprojekte in Thannhausen steigen stark an

Für diese Maßnahme waren 285.000 Euro angesetzt worden, das Planungsbüro Wunderlich korrigierte den Betrag nach oben auf 675.000 Euro. Die außergewöhnliche Teuerung sei auf einen Bodenaustausch zurückzuführen, der nicht einkalkuliert gewesen sei, sowie auf andere Materialien, die verwendet werden sollen. Zudem soll der Einmündungsbereich der Ährenfeldstraße einbezogen werden.

Herbert Fischer monierte die ungewöhnliche Steigerung. Gerd Olbrich sprach sich dafür aus, die Maßnahme dennoch zügig anzugehen, um die derzeit günstige Zuschusssituation zu nutzen. Josef Brandner war derselben Meinung und erklärte, ein Investitionsstau sei derzeit nicht zu vertreten.

Steigen die Kitabeiträge in Thannhausen?

Bei der Behandlung der Jahresrechnungen der beiden Kindertageseinrichtungen St. Vinzenz und Arche Noah nahmen die Stadträte die Elternbeiträge ins Visier. Für beide Einrichtungen muss die Stadt die Betriebskostendefizite decken. Eine Anhebung der Elternbeiträge war in den letzten Jahren im Stadtrat mehrheitlich nicht durchsetzbar gewesen. Inzwischen hat sich die Lage geändert, weil der Freistaat Bayern die Eltern finanziell unterstützt, sodass ein höherer Elternbeitrag die Familien nicht stärker belasten würde.

Die Mehreinnahmen blieben zwar bei den Trägern, wie Thomas Bihler klarstellte, die Stadt würde aber von geringeren Betriebskostendefiziten profitieren. Die Stadtverwaltung solle einen Vorschlag für eine Anpassung der Elternbeiträge vorlegen.