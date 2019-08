22.08.2019

Stadt Up: Wie Krumbach junge Unternehmer anlocken will

Plus Das Interesse am „Stadt Up“-Projekt war zuletzt gering. Doch die Initiatoren hoffen auf ein gutes Finale und sehen für Krumbach in jedem Fall einen Gewinn.

Von Peter Bauer

Sogar der heimische Staatsminister Dr. Hans Reichhart war gekommen zum Start des Projektes im Mai dieses Jahres. Wie kann es gelingen, Unternehmen nach Krumbach zu holen, eventuell auch neue, hoffnungsvolle Einsteiger in die Wirtschaftswelt, die sogenannten „Startups“? Das ist das Ziel des Projekts „Stadt Up“, das vor einigen Monaten in Krumbach auf den Weg gebracht wurde – und das als Deutschland-Premiere. Der Grundgedanke von „Stadt Up“: Der in Krumbach neu ankommende Unternehmer wird von einem ganzen Netzwerk unterstützt, beispielsweise durch Banken, Steuerberater, durch juristischen Rat oder im Bereich der Werbung. In Krumbach beteiligen sich 14 Firmen und Einrichtungen an diesem Projekt, das die Stadt Krumbach zusammen mit dem Fachbüro Cima koordiniert. Wie Solveig Lüthje und Markus Jocher vom Büro Cima auf Anfrage berichten, ist die Zahl der Interessenten bislang offensichtlich gering.

Weiterlesen mit dem PLUS+Paket monatlich kündbar

alle Artikel unbegrenzt lesen

exklusive Verlosungen Jetzt ab 0,99 € testen Meine Vorteile Schließen

Weiterlesen mit dem PLUS+Paket monatlich kündbar

alle Artikel unbegrenzt lesen

exklusive Verlosungen Jetzt ab 0,99 € testen Ich habe bereits das PLUS+Paket Meine Vorteile Schließen

Eine Bewerbung sei abgegeben worden, denkbar sei, dass es eine zweite Bewerbung gebe. Dabei sind die Leistungen für Interessenten, die sich im Rahmen des Projekts bewerben, durchaus beachtlich. Es werden Leistungen im Wert von insgesamt 55000 Euro zur Verfügung gestellt. Bis zum 30. September können sich noch Interessenten mit ihrem Geschäftskonzept bewerben. Nicht nur Neueinsteiger Der Unternehmer muss nicht zwingend ein Neueinsteiger sein. Auch Gewerbetreibende, die bereits an einem anderen Ort aktiv sind, können bei einer Ansiedlung in Krumbach vom „Stadt Up“-Projekt profitieren. Wichtig ist jedoch, so wurde im Mai betont, dass der künftige Geschäftsort in der Innenstadt liegt und der Bewerber sich verpflichtet, sein Geschäftskonzept für mindestens drei Jahre vor Ort fortzusetzen. Solveig Lüthje und Markus Jocher möchten jetzt die Werbung für „Stadt Up“ noch einmal intensivieren. Aber die bislang geringe Zahl der Anmeldungen zeige auch, dass derzeit im Land in Sachen Firmenneugründungen keine Aufbruchstimmung herrsche. Doch von dem Projekt „Stadt Up“ werde Krumbach auf jeden Fall profitieren. Die Stadt setze so ein deutliches Signal, dass Krumbach ein investitionsfreundlicher Standort sei. Das Projekt „Stadt Up“ wurde bereits vor gut zwei Jahren in Österreich von der österreichischen Niederlassung der Cima in Ried im Innkreis auf die Beine gestellt. Damals habe es am Schluss sieben bis acht Bewerbungen von Interessenten gegeben, berichten Solveig Lüthje und Markus Jocher. Eventuell eine dauerhafte Einrichtung Sie können sich vorstellen, dass „Stadt Up“ auch zu einer Art Dauereinrichtung wird. Denn bei der Verdichtung des Branchenmixes in der Innenstadt und bei der Suche nach Nutzungen für leer stehende Ladenflächen sei oft ein langer Atem wichtig. Auch dank „Stadt Up“ könne Krumbach dauerhaft als interessanter Wirtschafts- und Investitionsstandort präsentiert werden. Bei „Stadt Up“ sollen, so das Büro Cima, gewissermaßen die einzelnen Zahnräder aus Gewerbe, Politik und Gründer ineinandergreifen. „Wir machen es den Startern möglich, direkt in einem Netzwerk unterzukommen, in dem sie Unterstützung finden“, umschrieb dies Krumbachs Bürgermeister Hubert Fischer. „Die Infrastruktur in Krumbach ist gut. Doch sie muss genutzt werden, damit sie intakt bleibt“, sagte Dr. Hans Reichhart, bayerischen Staatsminister für Wohnen, Bau und Verkehr, bei der Auftaktveranstaltung. Im Oktober soll eine Jury, bestehend aus den Mitgliedern des Krumbacher „Stadt Up“-Projekts darüber entscheiden, wie die Beratungsleistungen vergeben werden. Bis dahin möchten Cima und Stadt Krumbach noch einmal intensiv für das Projekt werben und weitere Interessenten gewinnen. Folgende Unternehmen und Einrichtungen bilden das Krumbacher "Stadt Up"-Netzwerk: Agentur Green Cube



Agentur MP EventMarketing



Gewerbe- & Handelsverein Krumbach



Handelsverband Bayern



Hitradio RT1 Südschwaben



HWK Schwaben



IHK Schwaben



Raiffeisenbank Schwaben Mitte



Rechtsanwälte Dr. Schiersner & Koll



Sparkasse Günzburg-Krumbach



Steuerberatung Henzler & Schuler



Werbegemeinschaft Krumbach



Werbeagentur Pronto



Das Medienunternehmen Ziegler



Unseren Bericht über den Start des Projekts "Start Up" finden Sie hier: Das Projekt "Stadt Up" will Krumbachs Innenstadt aufpolieren Die Planer des Fachbüros Cima haben sich seit 2016 unter anderem um die Themen "nette Toilette" und die Parktplatzsituation in Krumbach gekümmert. Mehr Infos finden Sie in folgenden Artikeln: So will Krumbach die Parkplatz-Suche leichter machen Hilfe bei der Parkplatzsuche in Krumbach Wo man kann, wenn man muss

Themen Folgen