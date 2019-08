Stadtentwicklung: Welche Impulse Krumbach guttun

Plus Das Fachbüro Cima skizziert, was bisher in Sachen Innenstadtentwicklung für Krumbach erreicht wurde und wie es weitergehen könnte.

Die Krumbacher Innenstadt weiterentwickeln: Seit rund drei Jahren kümmert sich das Fachbüro Cima (unter anderem mit einer Niederlassung in München) intensiv für die Stadt um dieses Thema. Voraussichtlich im September wird der Krumbacher Stadtrat entscheiden, ob Cima weiter für die Stadt tätig sein soll. Der Vertrag endet zum 31. Oktober. Von einer Praktikumsplatzbörse bis hin zu einer intensiveren Einbeziehung der Vereine in die Stadtentwicklung: Das Büro Cima sieht für Krumbach noch viele Möglichkeiten.

Im Gespräch mit unserer Redaktion zogen Solveig Lüthje und Markus Jocher, die für Cima die Projekte zur Innenstadtentwicklung in Krumbach betreut haben, eine positive Bilanz. Vieles sei angestoßen und vorangebracht worden. Aber viele Entwicklungen seien nicht von heute auf morgen zu bewerkstelligen. So würden sich die Cima-Vertreter freuen, wenn sie die Innenstadtentwicklung in Krumbach weiter mitbetreuen und begleiten könnten.

Verkehrszählung könnte wichtige Daten für ein Parkleitsystem liefern

Unter anderem war unter Federführung des Büros Cima ein Parkleitsystem für Krumbach entwickelt worden. Bekanntlich hat die Stadt aber auch die Erstellung eines Verkehrsgesamtkonzeptes auf den Weg gebracht. Vor einigen Wochen gab es in diesem Zusammenhang eine umfassende Verkehrszählung. Markus Jocher und Solveig Lüthje sagen, dass es nun gelte, mit Blick auf Verkehrsströme die Ergebnisse zu analysieren. Dann könnte die Beschilderung für ein Parkleitsystem entsprechend justiert werden. Grundsätzlich sei es für die Stadt gut, dass sie auf ein Konzept für ein Parkleitsystem zurückgreifen könne.

Mit dem Projekt „Stadt Up“ soll die Ansiedlung von Unternehmen, nach Möglichkeit auch von „Startup“-Unternehmen in der Innenstadt gefördert werden (wir berichteten). Gefördert werden Bewerber mit einem Paket von Beratungsleistungen, das ein Netzwerk aus Krumbacher Unternehmen und Einrichtungen wie die IHK zur Verfügung stellt. Zuletzt gab es lediglich eine Bewerbung, es folgt nach Auskunft der Cima-Vertreter möglicherweise noch eine zweite. Mit einer Werbekampagne soll das Projekt noch einmal ins Bewusstsein gerufen werden. Für das Image von Krumbach als Investitionsstandort sei „Stadt Up“ aber auf alle Fälle ein Gewinn.

Sie stellten im Mai „Stadt Up“ vor (von links): Christian Hörmann (Cima), Bürgermeister Hubert Fischer, Staatsminister Hans Reichhart. Bild: Christian Gall (Archiv)

Leerstände mit Leben zu erfüllen, den Einzelhandel und das Gewerbe in der Innenstadt stärken: Das bleibe, so Solveig Lüthje und Markus Jocher, eine dauerhafte Aufgabe, bei der ein langfristiger Ansatz nötig sei. Im Bereich des sogenannten Flächenmanagements seien Erfolge oft nur schrittweise möglich.

Digitalisierung stellt Krumbachs Einzelhandel vor Herausforderungen

Die Digitalisierung stelle den Einzelhandel vor neue Herausforderungen. Immer mehr würde sich auch die bargeldlose Bezahlung durchsetzen. Ein wichtiger Aspekt sei die Frage, wie es gelinge, Fachkräfte zu gewinnen. Möglich sei hier eine intensivere Zusammenarbeit mit den Schulen und eventuell die Einrichtung einer Praktikumsplatzbörse. Krumbach als „Schulstadt“ biete hier eine ganze Reihe von Möglichkeiten. Das Büro Cima sieht auch Möglichkeiten, die Vereine intensiver in die Entwicklung der Innenstadt einzubinden.

Sie kümmern sich für die Stadt Krumbach um die Entwicklung der Innenstadt: Solveig Lüthje und Markus Jocher (Fachbüro Cima). Im Hintergrund zu sehen die Krumbacher Kirche St. Michael. Bild: Peter Bauer

Markus Jocher nennt auch das Stichwort Coworking Space. Man könnte es auch als eine Zwischenstufe zwischen Heimarbeit und der Arbeit direkt in den Firmenräumen bezeichnen. Büros dieser Art sind immer häufiger in Innenstädten anzutreffen. Die Räumlichkeiten teilen sich oft Menschen, die in verschiedenen Bereichen tätig sind. Dies können beispielsweise Mitarbeiter von „Startups“, freiberuflich Tätige aber auch externe Mitarbeiter von Firmen sein. Der Gedanke ist, dass sie durch die Gemeinsamkeit gegenseitig voneinander profitieren. Solche Einrichtungen auch in Städten wie Krumbach? Durchaus denkbar sagen Solveig Lüthje und Markus Jocher. Ideen für die Weiterentwicklung der Innenstadt gibt es demnach noch eine ganze Menge. Voraussichtlich im September wird dies Thema im Stadtrat sein.

Lesen Sie dazu auch:

Stadt Up: Wie Krumbach junge Unternehmer anlocken will

Verkehrskonzept: So soll in Krumbach ein optimaler Verkehrsfluss entstehen