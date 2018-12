05:00 Uhr

Stadtkonzept: Eine „grüne Ader“ für Krumbach

Welche Zukunftsvisionen Augsburger Architekturstudenten für Krumbach entwickeln und warum manches nur eine Wunschvorstellung bleibt.

Von Monika Leopold-Miller

Wohnanlagen statt Supermarkt, eine „grüne Ader“ vom Stadtgarten bis zur Kammel-Insel nahe dem Gebäude „Ärzte im Zentrum“, oder beispielsweise eine Kinderbetreuungsstätte in der Leidescher-Mühle? Wie könnte sich Krumbach in den nächsten 30 bis 40 Jahren verändern? Mit einem Blick von außen sind Studenten der Augsburger Hochschule diesem Gedanken nachgegangen.

Einmal Architekt und Städteplaner sein und frei drauflos planen, keine Rücksicht auf die vorgegebene Bebauung nehmen müssen, an keine Zwänge gebunden sein und den Ideen freien Lauf lassen: Eine Gruppe von rund 60 Architekturstudenten von der Hochschule Augsburg hat jetzt ein solches Projekt verwirklicht, gewissermaßen als Training während des Studiums. Und die Stadt Krumbach diente dabei als Betätigungsfeld. Die entstandenen Arbeiten könnten eine Inspiration für die Zukunft der Stadt sein. Sie sind in einer Ausstellung im Foyer des Rathauses noch bis Freitag, 14. Dezember, zu den üblichen Öffnungszeiten zu sehen.

Professor Marcus Rommel von der Hochschule Augsburg war mit mehreren Studenten nach Krumbach gekommen, um bei der Ausstellungseröffnung die Arbeiten zu präsentieren. Neun besonders gut gelungene Arbeiten wurden im Vorfeld ausgewählt, die nun im Rathaus gezeigt werden.

Studenten haben Krumbach unter die Lupe genommen

Im Frühjahr verbrachten die Studenten fünf Tage in Krumbach und und haben die Stadt gewissermaßen unter die Lupe genommen. Schwerpunkte waren dabei der Übergang von Hürben zu Krumbach. Vor allem auf die Brühlstraße hatten die Studenten den Fokus gerichtet. Zur Prachtstraße ausgebaut, wurde sie in einer der Arbeiten präsentiert.

Beim Synagogenplatz sollte die gesamte Fläche der ehemaligen Synagoge als Denkmal genutzt werden, war der Vorschlag in einer anderen Arbeit. Dafür müsste die Straßenverbindung zwischen der Brühlstraße und dem Bürgerhaus unterbrochen werden. Die Grundfläche der Synagoge sollte als Wasserfläche ausgebildet werden, war ein Gedanke.

Studenten der Augsburger Hochschule erhielten für ihre Arbeiten Urkunden. Unser Bild zeigt hinten von rechts Stadtbaumeister Björn Nübel, Professor Marcus Rommel (Hochschule Augsburg) und Bürgermeister Hubert Fischer mit den Studenten.

Ein durchgängiger Grünzug entlang der Kammel soll die vorhandenen Grünanlagen mit einander verbinden und den attraktiven Flussraum entlang der Kammel für die Öffentlichkeit zugänglich machen. So war der Grundgedanke in einer anderen Arbeit. Weiter hieß es: Der Parkplatz beim Ärztehaus weicht einem Gesundheitspark mit Kneipp-Anlage und Sitzmöglichkeiten am Wasser. Ein begrünter Weg führt an der Kammel entlang zum Stadtgarten im Norden.

„Wenn man so richtig drauf los planen dürfte und an keine Zwänge gebunden wäre?“ Diesen Gedanken äußerte Bürgermeister Hubert Fischer bei der Ausstellungseröffnung mit einem deutlich freudigen Gesichtsausdruck.

Viele Anregungen bleiben eine Wunschvorstellung

Doch für ihn bleibt dies im Gegensatz zu den Studenten nur eine Wunschvorstellung. Aber die eine oder andere Anregung aus den Arbeiten könnte als Ideenpool unter Umständen in zukünftige Planungen mit einfließen.

Bürgermeister Fischer überreichte den Studenten Urkunden, verbunden mit einem Geldpreis für ihre Arbeit. Drei Arbeiten wurden mit einem ersten Preis bedacht.

Professor Rommel bedankte sich bei der Stadt für die gute Aufnahme der Studenten und die Preisverleihung für die Arbeiten.

Im Foyer des Rathauses können die Arbeiten der Architekturstudenten noch bis Freitag, 14. Dezember, zu den üblichen Öffnungszeiten besichtigt werden.