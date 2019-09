07:00 Uhr

Starkes Zeichen für den Frieden in Nattenhausen

Die Fahnenabordnungen der benachbarten Vereine standen Spalier am Kriegerdenkmal im Breitenthaler Ortsteil Nattenhausen, wo anlässlich des 100-jährigen Vereinsjubiläums des Veteranen- und Soldatenvereins am vergangenen Sonntag eine Gedenkfeier stattfand.

Der Veteranenverein Nattenhausen feiert sein 100-jähriges Bestehen an dem Tag, als vor 80 Jahren der 2. Weltkrieg begann.

Von Alois Thoma

Sonntag, 1. September 2019: Es ist der Tag an dem der Veteranen- und Soldatenverein Nattenhausen seinen 100. Geburtstag feiert. Zur gleichen Zeit erinnern hochkarätige Politiker, wie etwa Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier bei einem Gedenkakt in der polnischen Stadt Wielun an den Beginn des Zweiten Weltkriegs. Ob nun auf großer politischer Bühne oder zum Beispiel im kleinen Günztalort Nattenhausen – beide Akte haben etwas Gemeinsames: den Aufruf zur Bewahrung des Friedens. „Unser Verein möchte Hassparolen keinen Freiraum geben und wir möchten daran erinnern, dass Konflikte, die mit Krieg und Gewalt gelöst werden, keinen Frieden bringen“, sagte der Erste Vorsitzende des Veteranenvereins, Reinhard Strähle, bei der Gedenkfeier vor dem Kriegerdenkmal. Mehrere Nachbarvereine sowie befreundete Vereine des Jubiläumsvereins mit ihren Fahnenabordnungen, Pfarrer Victor Mordi sowie zahlreiche Bürger hatten sich vor dem Kriegerdenkmal versammelt, um der Gefallenen und Vermissten aus Nattenhausen aber auch der vielen Toten weltweit zu gedenken.

Streifzug durch die Chronik des Nattenhauser Vereins

„Wir erinnern uns, wie viele Todesopfer die beiden Weltkriege forderten, welches Leid und Sorgen sie über die Menschheit brachten. Fast jede Familie stand in Sorge um das eigene Leben und in Sorge um Vater, Sohn, Bruder, Onkel“, betonte Vorsitzender Strähle. Den jungen Männern sei aber keine andere Wahl geblieben. Entweder an die Front, oder sie wurden standrechtlich erschossen. Bevor sich die Fahnen vor dem Kriegerdenkmal senkten und die Musikkapelle Nattenhausen das Lied vom „Guten Kameraden“ spielte, verlas Schriftführer Michael Milz die Namen der 29 Gefallenen und zwölf Vermissten aus Nattenhausen.

Eröffnet wurde das Programm zum 100. Geburtstag des Veteranen- und Soldatenverein mit einem Festzug von der oberen Kapelle zum Kriegerdenkmal im Friedhof. Anschließend ging es weiter zur Kapelle auf dem historischen Kreuzberg, wo Pfarrer Viczor Mordi vor zahlreichen Gläubigen eine heilige Messe zum Gedenken an die Gefallenen und Vermissten sowie die verstorbenen Mitglieder des Vereins sowie alle Opfer der Kriege feierte.

Dritte Station des Jubiläums war schließlich der Dorfplatz, wo im Rahmen eines kleinen Festaktes die Mitglieder Anton Konrad, Josef Mayer, Sebastian Mayer, Franz Schiefele, Alois Thoma, Werner Reim und Franz Vogel für 50-jährige Vereinstreue sowie Hans Rubenwolf als langjähriger Bediener der Böllerkanone geehrt wurden.

In seiner Funktion als Vorsitzender des Veteranen- und Soldatenvereins machte Reinhard Strähle einen kurzen Streifzug durch die Chronik, von der Vereinsgründung im Jahr 1919 durch Lehrer Josef Zahler und den Mitbegründern Alfons Wank, Anton Negele, Leonhard Konrad, Leonhard Hieber, Xaver Konrad und August Keller bis hin zu Gegenwart. „Die meist jungen Männer suchten seinerzeit eine Gemeinschaft, um das Erlebte zu verarbeiten“, betonte Strähle. Zu Beginn des Krieges seien die meisten fest davon überzeugt gewesen, für eine gerechte Sache zu kämpfen. Obwohl schon bald die Nachrichten über Verwundete und Gefallene in der Heimat eintrafen, hätte noch jeder geglaubt, diese Opfer Volk und Vaterland schuldig zu sein. Doch die Schrecken des Krieges habe sie eines anderen belehrt. Zum Ende des Zweiten Weltkrieges seien sowohl die Böllerkanone als auch Nachweise über den Verein zur Seite geräumt worden.

Veteranenverein Nattenhausen: Andenken an die Opfer der Kriege

Als Markstein in der Geschichte des Vereins, der nach dem Zweiten Weltkrieg vom späteren langjährigen Vorsitzenden Xaver Blösch wiederbelebt wurde, bezeichnete Reinhard Strähle das 50-jährige Gründungsfest im Jahr 1969, in dessen Rahmen auch die neue Fahne geweiht wurde. Im Jahr 2003 seien unter Vorstand Josef Mayer eine einheitliche Vereinskleidung angeschafft und fortan auch jährliche Vereinsausflüge durchgeführt worden. Zurzeit zähle der Verein 90 Mitglieder und Vorsitzender Strähle rief dazu auf, doch dem Verein beizutreten, damit dieser auch weiterhin seine Hauptaufgabe erfüllen könne, die darin bestehe, das Gedenken an die Opfer des Krieges zu bewahren und die Jugend zu erinnern, das höchste Gut des Lebens, nämlich Friede und Freiheit, zu schätzen.

Bürgermeisterin Gabriele Wohlhöfler bezeichnete es in ihrem Grußwort als bemerkenswerte Leistung, den Veteranen- und Soldatenverein über 100 Jahre lebendig und das Andenken an die Opfer der Kriege wachzuhalten. „Gleichzeitig soll aber bis in die heutige Zeit und darüber hinaus uns allen bewusst bleiben, dass der Friede in unserem Dorf, in unserem Land, in Europa und auf der ganzen Welt nicht selbstverständlich ist“, betonte die Bürgermeisterin. Wir alle seien gefordert, unseren Beitrag zu leisten, um zu verhindern, dass Streit und Unfrieden überhaupt erst aufkommen.

Im Namen des Veteranenvereins Breitenthal, der schon bei der Fahnenweihe vor 50 Jahren als Patenverein fungierte, gratulierte deren Vorsitzender Bernhard Schiefele dem Jubiläumsverein zum 100. Geburtstag und heftete ein Erinnerungsband an die Nattenhauser Vereinsfahne.

Mit dem Marsch „Alte Kameraden“, dirigiert vom Ehrenvorsitzenden Josef Mayer, fanden die von mehreren kurzen Regenschauern begleiteten Feierlichkeiten, ihren offiziellen Schlusspunkt. Die Musikkapelle Nattenhausen spielte auch danach unter der Leitung von Martin Fendt beim gemütlichen Beisammensein unter der fast 150 Jahre alten Friedenslinde zur Unterhaltung auf.