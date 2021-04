„Startschuss“ für die Firma Transpack in Neuburg

Plus Was das Unternehmen in Neuburg plant und wann mit dem Umzug gerechnet werden kann.

Die Odyssee hat ein Ende“, freute sich Klaus Nuscheler mit Tochter Raphaela und Sohn Leopold. Die Krumbacher Firma Transpack hat mit dem Bau eines neuen Firmenareals in Neuburg begonnen. „Was vor fünf Jahren als Idee begann, wird heute Realität“, so der Geschäftsführer. Für die Firma Transpack in gab es jetzt in Neuburg mit dem Spatenstich sozusagen den „Startschuss“.

Transpack schlage jetzt ein neues Kapitel in der Firmengeschichte auf. Mit einem Spatenstich wurde offiziell die Baumaßnahme gestartet. Zum Spatenstich fanden sich Bürgermeister Markus Dopfer, Vertreter der ausführenden Baufirma Hebel, des Planungsbüros Kling Consult, der Sparkasse Günzburg-Krumbach sowie der Steuerberatung GRP Schmid und Partner ein. Bürgermeister Markus Dopfer freute sich über den Neuanfang von Transpack in Neuburg. „Sie gehören künftig zu den größeren Arbeitgebern unserer Marktgemeinde.“ Er meinte, dass hier etwas „Großes“ entstehe. Markt und Transpack passen zusammen, so Dopfer.

Die Firma Transpack errichtet südöstlich von Neuburg auf einer Fläche von 3,2 Hektar ein neues Bürogebäude sowie eine Lager- und Logistikhalle. Die Firmenstruktur wird im Kammelmarkt zentralisiert. Transpack beschäftigt rund 65 Mitarbeiter. Mit einem Einzug in das Firmengebäude wird in der zweiten Jahreshälfte 2022 gerechnet.

