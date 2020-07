vor 19 Min.

Staubsauger bei „Fakeshop“ bestellt

59-Jähriger wird Opfer eines Internetbetrugs

Ein 59-jähriger Mann erstattete am Dienstag eine Strafanzeige wegen Betruges. Der Geschädigte bestellte laut Bericht der Krumbacher Polizei über einen Online-Shop einen Staubsauger und überwies 230 Euro auf ein deutsches Bankkonto. Als die Ware jedoch nicht ankam und der Shop nicht erreichbar war, stellte der Betrogene bei eigenen Recherchen fest, dass es sich um einen „Fakeshop“ handelt.

Immer wieder fallen, so die Polizei, Verbraucher im Internet auf so genannte „Fakeshops“ herein und bekommen weder Ware geliefert noch ihr bezahltes Geld zurück. In diesem Zusammenhang gibt die Polizei einige Tipps, wie Sie sich davor schützen können, Opfer zu werden, bzw. richtiges Verhalten, falls Sie Opfer wurden.

Fakeshops sind betrügerisch angelegte günstige Online-Shops, welche im Regelfall nur für wenige Tage online sind und Produkte anbieten. Nach einer Zahlung mittels Vorauskasse wird die versprochene Ware nicht geliefert und der Shop verschwindet wieder aus dem Internet.

Bis vor einiger Zeit waren Fakeshops vielfach am fehlenden Impressum, keinen Angaben im Bereich der Allgemeinen Geschäftsbedingungen oder an Rechtschreibfehlern vergleichsweise einfach zu erkennen. Das hat sich geändert, da die Betrüger immer professioneller vorgehen und mittlerweile Shops erstellen, die nicht so leicht zu erkennen sind, erklärt die Polizei.

Die Polizei rät:

l „Bezahlen Sie nicht mittels Überweisung (Vorauskasse).

l Seriöse Shops bieten auch einen Bezahlservice oder Möglichkeiten mit Käuferschutz an.

l Überprüfen Sie den Namen des Shops über eine Suchmaschine im Internet (kombinieren Sie auch den Namen des Shops mit den Wörtern Erfahrungen oder Betrug.

l Der Shop bietet keine Kundenhotline (falls doch, anrufen und persönliche Abholung anfragen, auch wenn Sie dies nicht beabsichtigen).“

Sollte man bereits Opfer geworden sein: „Sofern Sie schon Geld überwiesen haben, müssen Sie umgehend Ihre Bank informieren und versuchen, das Geld zurückzufordern. Es ist aber Eile geboten, da erlangte Gelder jederzeit durch die Täter abgehoben werden können. Zeigen Sie den Vorgang umgehend bei einer Polizeidienststelle an und bringen Sie hier Unterlagen wie zum Beispiel eine Kaufbestätigung mit. (zg)

