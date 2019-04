04:49 Uhr

Stefan Herold: "Man darf träumen, aber man muss nicht spinnen"

Stefan Herold ist nicht nur Leiter der rund 80 Mitglieder starken Tischtennisabteilung, sondern auch Vorsitzender des Gesamtvereins TSG Thannhausen. Sportlich ist er meist in der zweiten Mannschaft der TSG aktiv.

Die Tischtennis-Abteilung der TSG Thannhausen ist nach der besten Saison der Vereinsgeschichte erstmals auf der fünfthöchsten Spielebene vertreten. Im Interview äußert sich Abteilungsleiter Stefan Herold über große Talente und seinen kleinen Verein.

Von Alexander Sing

Herr Herold, die Tischtennis-Abteilung der TSG Thannhausen eilt von Erfolg zu Erfolg. In der kommenden Saison ist erstmals eine Mannschaft auf einer Spielebene vertreten, die unter dem Dach des Deutschen Tischtennis-Bundes DTTB organisiert wird. Wie kam es zum Aufstieg der Frauen in die Oberliga?

Wir sind eigentlich gar nicht so in die Bayernliga-Saison gegangen, dass wir unbedingt aufsteigen wollten. Aber spätestens nach sieben Siegen in neun Vorrundenspielen hat sich das geändert. Wir haben ein paar knappe Spiele gewonnen. Und die Liga war einfach vorher schwer abzuschätzen.

Dabei hat sich die TSG ja vor der Saison mit Csilla Nagypal noch eine zweite ungarische Nationalspielerin ins Team geholt.

Wir hatten Angst, dass es mit der alten Mannschaft eng werden könnte. Der Kontakt kam über unsere Spielerin Lili Takacs zustande. Nagypal hat dann öfter als Nummer eins gespielt, als ursprünglich geplant. Und unsere eigenen Spielerinnen Lisa-Mia Tjarks und Luna Brüller haben noch mal einen Leistungssprung gemacht.

Warum überhaupt die beiden Ausländerinnen im Team?

Ganz einfach: Wir brauchen sie, um nach oben zu kommen. Nur mit sportlichem Erfolg können wir unsere jungen Talente im Verein halten. Hätten wir das nicht gemacht, würden Tjarks und Brüller nicht mehr hier spielen. Langfristig soll das Team aus vier regionalen Spielerinnen bestehen. Aber das geht nicht von heute auf morgen.

Und wo soll es hingehen? Noch weiter, bis in die Regionalliga? Oder höher?

Von der Regionalliga haben wir immer gesagt, das könnte es irgendwann mal werden. Aber bis dahin muss viel passieren. Bundesliga halte ich für uns nicht für realistisch. Man darf träumen, aber man muss auch nicht spinnen.

Etwas weiter unten, in der Landesliga, sind auch die Herren souverän Meister geworden.

Wir wollten vor der Saison nicht sagen, dass wir durchmarschieren. Schließlich haben wir letztes Jahr noch gegen den Abstieg gespielt. Aber mit einem Ex-Bundesligaspieler wie Florian Kaindl bist du einfach den Schritt besser. Auch wenn wir nicht gedacht hätten, dass wir mit nur einer Niederlage in die Verbandsliga aufsteigen.

Und die Mädchen haben sich als Meister der Bayernliga für die deutsche Meisterschaft qualifiziert.

Die Bayernliga ist, ehrlicherweise, extrem schwach. Gegen den einzigen ernsthaften Konkurrenten, Schwabhausen, hatte Lisa-Mia Tjarks einen super Tag und wir haben 8:5 gewonnen. Wir haben diese Saison wirklich alles erreicht, was wir uns erträumt haben.

Machen im Tischtennis einzelne Spieler eher den Unterschied als in anderen Sportarten?

Es ist schon eine Mannschaftssportart, bei den Frauen besteht ein Team aus vier Spielerinnen, bei den Männern aus sechs. Aber der Einzelspieler steht natürlich allein am Tisch. Er macht seine Punkte, wenn er gut ist. Je besser ein Spieler, desto weiter vorne steht er und schiebt seine Teamkameraden nach hinten. Da treffen sie dann auf schwächere Gegner. Es nimmt ihnen den Druck. Selbstvertrauen hat einen extrem hohen Stellenwert.

Wie geht es nächste Saison weiter?

Bei den Männern ist der Klassenerhalt in der Verbandsliga realistisch, aber auch kein Selbstläufer. Bei den Damen ist es schwer einzuschätzen. Viele sagen uns, dass die Oberliga nicht viel stärker ist als die Bayernliga. Das werden wir sehen. In beiden Teams bleiben uns jedenfalls alle Spieler erhalten. Ein, zwei Neuzugänge aus der Region kommen dazu.

Thannhausen scheint mittlerweile auch für externe Spieler attraktiv geworden zu sein. Würdet ihr euch als schwäbisches Aushängeschild bezeichnen?

Es gibt ja noch Langweid, die steigen jetzt mit den Damen in die Zweite Bundesliga auf. Aber ich mag es eh nicht, uns mit anderen Vereinen zu vergleichen. Klar ist es schön, wenn wir in Schwaben oder Bayern ganz gut dastehen. Aber Hochburgen wie Schwabhausen oder Kolbermoor sind noch mal eine ganz andere Hausnummer.

Ist das eine Sponsorenfrage?

Theoretisch ja. Die haben hauptamtliche Trainer, die vorher Profispieler waren. Wenn ich die habe und mit einem Budget ausstatte, dann ist es leicht, was aufzubauen. Das sind dann Größenordnungen, die unseren Etat um ein Vielfaches übersteigen. Aber mit denen müssen wir uns nicht messen. Unser Ziel war immer, zu schauen, was hier in der Region geht.

Aber auch das kostet Geld. Wie finanziert ihr euren Betrieb?

Die Reisekosten für unsere beiden Ungarinnen und für Florian Kaindl als Spielertrainer tragen Sponsoren. Den kompletten Rest finanzieren wir aus Bewirtung, Mitgliedsbeiträge und verschiedene Aktionen. Die Jugendtrainer arbeiten alle ehrenamtlich. Wie gesagt, wir wollen nicht auf Teufel komm raus nach ganz oben. Wir wollen so hoch spielen, dass wir unseren Talenten eine Perspektive bieten können.

Und wenn das irgendwann, auch finanziell, nicht mehr funktioniert?

Wenn wir irgendwann keine Perspektive mehr bieten können, würden wir einen Spieler oder eine Spielerin sofort ziehen lassen. Wenn jemand wirklich so gut wird, stehen wir sicher nicht im Weg. Auch wenn es für uns dann vielleicht ein bis zwei Ligen runter geht.

