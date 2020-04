00:30 Uhr

Stiefel für die Feuerwehr

Bastelaktion für Kinder wird vertagt

Beratungsgegenstand zur Beschlussfassung war in der vergangenen Sitzung des Gemeinderates Waltenhausen unter anderem die Beschaffung von Einsatzstiefeln für die Feuerwehraktiven im Gemeindegebiet. Laut dem vorliegenden Antrag nannten die Leiter der Feuerwehren einen Bedarf von 16 Paar Stiefeln für Waltenhausen, jeweils zwölf für Weiler und Hairenbuch, der noch in diesem Jahr abgedeckt werden sollte. Der restliche Bedarf könnte auf das kommende Jahr verteilt werden. „Wir können nicht akzeptieren, dass die Wehrmänner bei Einsätzen weiterhin mit Gummistiefeln bekleidet sind“, untermauerte Bürgermeister Karl Weiß die Notwendigkeit zum Kauf. Zur Auswahl standen mehrere Ausführungen mit entsprechenden Qualitätsmerkmalen. Er wie die Ratsmitglieder waren zudem der Meinung, nicht die günstigste Variante zu wählen, sondern auf eine solide Qualität und Passform zu achten. Favorisiert wurden letztlich Einsatzstiefel in Leder zu dem im Antrag genannten Preis von rund 100 Euro. Zur Auftragsvergabe entscheiden will man sich aber erst nach Vorlage eines weiteren Angebotes.

Noch vor den Einschränkungen wegen der Corona-Krise plante der örtliche Obst- und Gartenbauverein eine Bastelaktion für Kinder und Jugendliche zum Muttertag. Es sollten Holzvögel bemalt werden, die auf Metallstäben gesetzt als Gartenstecker dienen. Vorgesehen ist die Bemalung von 100 Holzvorlagen. Während jedes Kind ein Exemplar mitnehmen darf, werden die weiteren „Kunstwerke“, versehen mit dem eingebrannten Namen des Künstlers an öffentlichen Plätzen im Ort aufgestellt. Die Aktion ist nun im nächsten Jahr vorgesehen, aber die Materialbeschaffung ist den Angaben der Vereinsleitung zufolge bereits getätigt. Übereinstimmend begrüßte das Gremium die Aktion und wird einen Zuschuss von 100 Euro zu den angefallenen Kosten gewähren. (wgl)

