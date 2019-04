17:00 Uhr

Stillstand im Munding-Kreisverkehr in Krumbach

Der Kreisverkehr am Gasthof Munding in Krumbach wurde am Mittwoch mit einem neuen Fahrbahnbelag versehen. Die Arbeiten dauern voraussichtlich noch bis zum Freitagabend. Erst am Samstagmorgen werden die Sperrungen wieder aufgehoben.

Der B300-Kreisverkehr am Gasthof Munding in Krumbach bleibt bis Freitag gesperrt. Anwohner ärgern sich über die Situation, Fahrer mogeln sich durch die Baustelle.

Von Christian Gall

Mit in die Hüften gestemmten Armen steht Johann Bader* in der Augsburger Straße und schüttelt langsam, kaum merklich den Kopf, während er den Verkehr beobachtet. Bader wohnt direkt an der Straße, auf der außer Baumaschinen derzeit nichts fahren sollte. Der Kreisverkehr am Gasthof Munding in Krumbach wird derzeit saniert – samt Zufahrtsstraßen. In der Augsburger Straße war am Mittwoch der alte Fahrbahnbelag bereits weggefräst, mehrere „Durchfahrt verboten“-Schilder weisen Fahrer darauf hin, dass dort kein Durchkommen ist. Doch viele Autofahrer interessiert das nicht – beinahe im Minutentakt kommen Autos aus Richtung Thannhausen, denen nach dem Krumbacher Ortsschild von Baumaschinen der Weg versperrt wird. Baders Stimmung schwankt spürbar zwischen Gereiztheit und Belustigung. „Eigentlich ist das besser als Fernsehen“, sagt er, während er beobachtet, wie ein Autofahrer mit Kelheimer Kennzeichen vergeblich versucht, sich mit seinem Wagen zwischen Baggern und Kippladern durchzuschlängeln.

Mit der Sperrung des B300-Kreisverkehrs und dessen Zufahrtsstraßen ist ein wichtiger Verkehrsknotenpunkt in Krumbach blockiert. Autofahrer müssen während der viertägigen Sperrung Umwege auf sich nehmen. Doch immer wieder versuchen Fahrer, sich einen Weg durch die Baustelle zu bahnen. Keine gute Idee, meint der zuständige Bauleiter des Staatlichen Bauamts Krumbach, Max Frank: „Die Fahrer gefährden sich damit selbst. Sollte ein Auto einem Bagger zu nahe kommen, kann es zu gefährlichen Unfällen kommen.“ Ein Bagger mache mit einem Auto in so einem Fall kurzen Prozess.

Polizei kontrolliert Zufahrten zum Kreisverkehr in Krumbach

Um die Situation zu entschärfen, kontrolliert die Polizei immer wieder die Zufahrt zur Baustelle. Der Sachgebietsleiter für Verkehr und Verkehrserziehung der Polizeiinspektion Krumbach, Marcus Praschivka, war am Mittwoch selbst daran beteiligt: „Der Kreisverkehr ist natürlich ein wichtiger Knotenpunkt, daher versuchen einige Leute trotz Sperrung durchzukommen.“ Doch die Sicherheit habe Vorrang: „Wenn ein Fahrzeug durch die Baustelle will, lassen wir es wieder umdrehen und schicken den Fahrer auf die Umleitung.“ Anders sehe die Situation bei den Anwohnern aus. „Soweit es möglich ist, werden die von uns in Ruhe gelassen“, sagt Praschivka.

Für die Anwohner ist die Situation in der Tat nicht einfach. Nicht nur müssen sie durch die Baustelle Lärm ertragen, auch ihre Grundstücke sind schwer zu erreichen. Am Donnerstag bekommt die Augsburger Straße ihren neuen Fahrbahnbelag – an eine Zufahrt zu den anliegenden Grundstücken ist dann nicht zu denken.

Umleitungen zur Umfahrung der Baustelle 1 / 6 Zurück Vorwärts Ab Dienstag, 23., bis einschließlich Freitag, 26. April, wird der weiträumige Verkehr von Süden (Bundesstraße B 16, Mindelheim) kommend und in Richtung Norden (Günzburg) beziehungsweise Westen (Illertissen) führend ab Waltenhausen über die Kreisstraße GZ 13 Haupeltshofen-Waltenhausen- Ebershausen und weiter über die Bundesstraße B 300 Ebershausen- Krumbach und zurück geleitet.

Aus Süden in Richtung Osten (Thannhausen) fahrende Fahrzeuge werden ab Niederraunau über die Kreisstraßen GZ 7, GZ 8 und GZ 12 über Mindelzell-Bayersried-Ursberg zur Bundesstraße B 300 und zurückgeführt.

Von Norden beziehungsweise Westen in Richtung Osten fahrende Fahrzeuge werden von Krumbach aus über die Bundesstraße B 16 und die Staatsstraße 2023 Krumbach- Langenhaslach-Edelstetten nach Thannhausen und zurückgeführt.

Auch der Buslinienverkehr ist von den Baumaßnahmen betroffen, da die Haltestellen „Krumbach Munding B16“, „Krumbach Munding B300“, „Edenhausen B300“ und „Krumbach Krumbad B300“ nicht angefahren werden können, teilt das Unternehmen BBS Brandner Bus Schwaben mit.

Bei den Linien 600 und 842 verläuft die Umleitung von Ursberg kommend über die Ortsmitte von Edenhausen, wo die Haltestellen „Edenhausen Kirche“ und „Edenhausen Gasthof Löwen“ als Ersatz für die Haltestelle „Edenhausen B300“ bedient werden. Weiter geht es über Attenhausen nach Krumbach. In Krumbach wird ersatzweise die Haltestelle „Krumbach Attenhauser Straße“ bedient. Der Verkehr in der Gegenrichtung erfolgt genauso.

Linie 819 Ab Krumbach geht es über die Bahnhofstraße in Richtung Omnibusbahnhof und dann links über Südstraße und Gärtnerweg auf die B16 nach Niederraunau. Die Haltestelle „Krumbach Munding B16“ kann nicht bedient werden. In der Gegenrichtung fährt der Bus über die gleiche Strecke.

Wie Max Frank vom Staatlichen Bauamt sagt, sollen die Anwohner schnell wieder mit ihren Autos zu ihren Häusern kommen. Der neue Fahrbahnbelag wird im Lauf des Donnerstags aufgetragen – schon in den Abendstunden sollte die Straße für Anwohner dann wieder befahrbar sein.

Die Baustelle sollte weiträumig umfahren werden. Bild: Staatliches Bauamt Krumbach

Eine besondere Situation gilt für die Geschäfte, die entlang der Augsburger Straße liegen. Sowohl die Metzgerei Leberl als auch die Klosterbäckerei Ursberg haben während der Vollsperrung geschlossen. Der Inhaber der Metzgerei, Gerhard Leberl, ist mit der Situation äußerst unzufrieden: „Das ist eine Frechheit vom Bauamt. Wir wurden zwar rechtzeitig informiert, aber unseren Argumenten wurde keine Beachtung geschenkt.“ Leberl hätte sich etwa gewünscht, dass die Straße während der Arbeiten auf einer Spur befahrbar bleibt – sein Wunsch fand aber keine Erfüllung.

B300: Sanierung nur mit vollständiger Sperrung machbar

Wie Max Frank vom Staatlichen Bauamt sagt, sei das aus Sicherheitsgründen an dieser Stelle nicht möglich: „Es gibt Richtlinien, die den Sicherheitsraum für Bauarbeiter vorschreiben. Daran müssen wir uns halten.“ Außerdem habe es einen weiteren Vorteil, die Arbeiten in einem Zug zu erledigen – auf diese Weise entstehen keine Kanten in der Asphaltdecke. „Solche Stellen sind immer Schwachpunkte, an denen neue Schäden entstehen können“, sagt Frank.

Verständnis für die Arbeiten zeigt der Geschäftsführer des Krumbacher Busunternehmens BBS Brandner, Josef Brandner: „Durch die Bauarbeiten müssen unsere Busse natürlich Umwege fahren, wodurch es zu Verzögerungen kommt. Aber die Fahrgäste zeigen dafür in der Regel Verständnis.“ Vermeiden ließen sich solche Baustellen nicht – man müsse sich arrangieren. Brandner lobt jedoch die gute Informationsarbeit des Staatlichen Bauamts: „Schon vier Wochen vor der Sperrung wurden alle Gewerbetreibenden, die dort ansässig sind, zu einem Gespräch eingeladen, in dem man nach der besten Lösung gesucht hat.“

Immer wieder versuchen Fahrer, sich trotz Sperrung einen Weg durch die Baustelle zu bahnen. Bild: Christian Gall

Das bestätigt auch Simone Munding vom Gasthof Munding. Sie habe sich dazu entschlossen, den Gasthof regulär geöffnet zu lassen. „Wir haben derzeit Hotel- und Zimmergäste, die ganz normal bei uns unterkommen“, sagt sie. Beim sonstigen Geschäft sei jedoch ein Rückgang der Kunden zu spüren. „Wir haben dennoch normal geöffnet, das gilt auch für den Biergarten.“ Nun heiße es abwarten: „In einigen Tagen ist ja schon alles fertig.“

Nach Informationen des Staatlichen Bauamts Krumbach soll der Kreisverkehr samt Zufahrtsstraßen noch bis Freitagabend gesperrt sein. Nachdem am Donnerstag die Augsburger Straße eine neue Fahrbahndecke bekommt, ist am Freitag die Fahrbahn im Norden des Kreisverkehrs an der Reihe. Geht alles nach Plan, werden sämtliche Straßensperrungen am Samstagmorgen wieder aufgehoben. *Name geändert

