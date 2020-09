00:32 Uhr

Stimmen Sie ab für das schönste Leserfoto

In unserer Serie „Mein erstes Auto“ zeigten wir die Schmuckstücke unserer Leserinnen und Leser. Mehr als 60 tolle Bilder erreichten uns. Jetzt sind Sie an der Reihe – stimmen Sie noch bis Donnerstag online für Ihren Favoriten ab

Goggomobil, Ford Taunus, VW-Käfer oder Citroen 2CV, um nur eine kleine Auswahl zu nennen – die ersten Autos unserer Leserinnen und Leser sind so vielseitig, wie es nur möglich scheint. Und hinter jedem dieser Schmuckstücke steckt eine spannende Erinnerung. In unserer Serie „Mein erstes Auto“ haben wir mehr als 60 tolle Bilder mit vielen interessanten Geschichten von Menschen aus dem Landkreis erhalten. Diese haben wir in den vergangenen Wochen in unserer Zeitung vorgestellt.

Ein paar Auszüge: In unserer ersten Folge unserer Serie Anfang August hat uns etwa Rettenbachs Bürgermeisterin Sandra Dietrich-Kast von ihrem Toyota RAV4 erzählt. Dessen Lackierung war damals, 1996, einzigartig im Landkreis. In Folge zwei berichtete uns zum Beispiel Stefan Heymann aus Thannhausen von seiner abenteuerlichen Reise über die Alpen in die Normandie und von dort weiter nach Paris und Elba – und das alles mit einem Renault 4CV für 150 Mark.

Und zum Abschluss, in Teil sechs unserer Bilderaktion, ließ uns Walter Gruber aus Burtenbach an seinen Erinnerungen zu seinem „Champion“ teilhaben. Satte neun PS brachte das Gefährt mit Handstarter und Rückwärtsgang (damals noch ungewöhnlich) mit. Stolze 2300 Mark hatte Gruber für seinen „Champion“ bezahlt.

Das große Finale unserer Leserbildaktion steht aber noch aus – denn jetzt sind Sie gefragt. Stimmen Sie im Internet ab, welches Auto Ihnen am besten gefällt. Unsere Abstimmung läuft noch bis Donnerstag um 12 Uhr. Der Gewinner erhält als Preis ein 20-Liter-Fass Bier oder wahlweise ein nichtalkoholisches Getränk. Der Preis wird uns dankenswerterweise von der Klosterbrauerei Ursberg zur Verfügung gestellt. (loto)

"Online-Abstimmung:Welches „erste Auto“ gefällt Ihnen am besten? Stimmen Sie noch bis Donnerstag, 17. September, 12 Uhr online ab unter www.guenzburger-zeitung.de oder www.mittelschwaebische-nachrichten.de. Der Einsender des Siegerbildes erhält ein 20-Liter-Fass-Bier oder ein nichtalkoholisches Getränk von Klosterbräu Ursberg.

Themen folgen