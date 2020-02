vor 13 Min.

Stolz auf die Musiknacht im Amphitheater

Die Mindelzeller Musiker hielten Rückschau

Bei der diesjährigen Generalversammlung des Musikverein Mindelzell konnte der Verein auf ein erfolgreiches Jahr 2019 mit zahlreichen Auftritten zurückblicken.

Besonders hervorzuheben ist dabei der erste Auftritt des Musikvereins im Amphitheater in Mindelzell im Juli. Neben der Mindelzeller Musikantennacht freute sich Dirigent Helmut Schafnitzel über die gelungene Wirtshausgaudi zu Beginn des Jahres und das Herbstkonzert im November.

Die 1. Vorsitzende Anne Schorer bedankte sich für die Anwesenheit der Musiker bei zahlreichen Proben und Auftritten und das Engagement des Dirigenten. Die Probenbesten wurden außerdem mit einem kleinen Geschenk bedacht.

Ebenso kann der Musikverein auf ein wundervoll gemeistertes Dorffest verweisen. Dabei betonte die Vorsitzende den Aufwand, den die zahlreichen Helfer in die Vorbereitung und Durchführung des Festes trotz großer Hitze steckten.

In der Jugendausbildung berichtete Maria Fink zudem von mehreren Veranstaltungen, die speziell für die musikbegeisterten Kinder und Jugendlichen organisiert wurden.

Im Ausblick auf das laufende Jahr 2020 bereiten sich die Musikanten momentan auf die anstehende Wirtshausgaudi vor, die am 28. März im Gasthaus Kreuz stattfindet. Ebenso steht am letzten Juni-Wochenende (26. bis 28. Juni) wieder das traditionelle Mindelzeller Dorffest an. Zwei Wochen später findet am 11. Juli die Mindelzeller Musikantennacht im Amphitheater statt. (zg)