Stoppstelle missachtet: Zwei Schwerverletzte bei Unfall bei Nattenhausen

Zwei Fahrzeuge waren am Montagnachmittag in einen Unfall bei Nattenhausen verwickelt. Der junge Unfallverursacher hatte bei der Fahr in Richtung Seifertshofen die Stoppstelle missachtet.

Weil er ein Stoppschild missachtet hat, hat ein 23-Jähriger am Montag bei Nattenhausen einen schweren Unfall verursacht. Zwei Rentner wurden schwer verletzt.

Zu einem schweren Verkehrsunfall ist es am Montagnachmittag gegen 14.30 Uhr auf der Kreuzung der Staatsstraße 2018 mit der Kreisstraße GZ 13 bei Nattenhausen, einem Ortsteil von Breitenthal (Landkreis Günzburg) gekommen an dem zwei Fahrzeuge beteiligt waren.

Unfall bei Nattenhausen: Auto überschlägt sich

Wie die Polizei berichtet, missachtete ein 23-jähriger Autofahrer die Stoppstelle an der Kreuzung, die er von Deisenhausen kommend in südlicher Richtung (nach Seifertshofen) überqueren wollte. Auf der Vorfahrtsstraße in Richtung Breitenthal war ein Ehepaar zur gleichen Zeit in seinem Auto unterwegs. Das Fahrzeug des Unfallverursachers erfasste den vorfahrtsberechtigten Pkw aus dem Nachbarlandkreis Neu-Ulm auf der Beifahrerseite. Daraufhin überschlug sich das gerammte Fahrzeug und blieb auf der rechten Fahrzeugseite schließlich in der gegenüberliegenden Böschung liegen.

Im vorfahrtsberechtigten Pkw wurden sowohl die 68-jährige Fahrerin wie auch ihr 74-jähriger Ehemann, der Beifahrer war, schwer verletzt. Von lebensbedrohlichen Verletzungen wird momentan laut Polizei nicht ausgegangen. Im Auto waren einige Getränkekisten und Handwerkszeug verstaut, das sich beim Überschlag selbständig machte, im Wagen umherflog und Verletzungen bei den beiden Insassen verursachte.

Bergung: Feuerwehr stellt Auto wieder auf die Räder

Die Feuerwehr stellte den Pkw wieder auf die Räder und die Personen konnten ihn selbstständig verlassen. Die Verletzten wurden zur ärztlichen Versorgung mit dem Rettungswagen in eine Klinik gebracht. Der 23-jährige Unfallverursacher blieb Polizeiangaben zufolge unverletzt.

Zur Verkehrsregelung waren die Feuerwehren Nattenhausen und Breitenthal im Einsatz. Zur Bergung der Fahrzeuge und zur Unfallaufnahme war die Kreuzung für rund eine Stunde gesperrt. Der Sachschaden beträgt etwa 15.000 Euro.

