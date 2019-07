13.07.2019

Straßenausbau ist Thema in Münsterhausen

Gemeinderat beschäftigt sich mit verschiedenen Anliegen

Mit Straßenausbaubeiträgen, elektronischen Wasserzählern, Klärschlamm und mehreren Bauvorhaben beschäftigten sich die Mitglieder des Münsterhauser Marktgemeinderats unter anderem in ihrer jüngsten Sitzung.

Im Zusammenhang mit der Änderung bei den Erschließungsbeiträgen wurden ab 2018 die Straßenausbaubeiträge abgeschafft. Bis zum 31. März 2021 hätte die Marktgemeinde jedoch noch die Möglichkeit, bestimmte Straßen auszubauen und von den Anliegern Beiträge zu fordern. Laut Peter Thoma von der Verwaltungsgemeinschaft gehe es um sechs Straßen in Hagenried, die im Rahmen der Flurbereinigung hergestellt worden seien. Teilweise würden bei den betreffenden Straßen Randsteine, Entwässerung, Beleuchtung oder die Asphaltdecke fehlen. Nun könnte die Marktgemeinde auf die Schnelle diese Straßen noch richten und von den Anliegern Beiträge einfordern. Die Anlieger seien bisher mit dem Zustand der Straßen zufrieden, sagte Bürgermeister Hartinger. „Wenn wir jetzt auf die Schnelle von den Bürgern noch Geld fordern, hätte das ein ’Gschmäckle’“, meinte Hartinger. Weder die Verwaltung noch er als Bürgermeister würden dies wollen. Auch die Marktgemeinderäte waren der Meinung, dass der derzeitige Ausbauzustand der betroffenen Straßen belassen werden soll.

Ein neues Spielgerät für kleinere Kinder sowie einen Zaun oder eine Bepflanzung beantragte ein Bürger für den Spielplatz in der Baumgärtlesiedlung. Nach längerer Diskussion sprachen sich die Markträte gegen einen Zaun aus, da in diesem Bereich die Geschwindigkeit auf 30 Stundenkilometer beschränkt ist. Ein zusätzliches Spielgerät soll angeschafft werden. Außerdem ist geplant, zur Beschattung zwei Bäume zu pflanzen.

Noch nicht zustimmen wollten die Marktgemeinderäte der Einführung der elektronischen Wasserzähler. Bürgermeister Hartinger schlug vor, zur nächsten Sitzung einen Techniker einzuladen, der nähere Informationen geben könne. Der Tagesordnungspunkt wurde somit vertagt.

Der Abnehmer des Klärschlamms aus der Kläranlage Burtenbach-Münsterhausen habe den Vertrag aufgrund neuer Vorgaben gekündigt. Bisher wurde der Klärschlamm gepresst, getrocknet und in der Anlage des Abnehmers verbrannt. Diesen Weg wolle man mittel- bis langfristig auch wieder beschreiten, so Bürgermeister Hartinger. In der Übergangszeit wolle man den Klärschlamm eventuell Landwirten zur Verfügung stellen.

In Hagenried ist der Neubau eines Wohnhauses mit Carport und Geräteraum geplant, ebenfalls in Hagenried möchte ein Bauherr ein Einfamilienhaus mit Garage und Abstellraum errichten. In Münsterhausen ist im Baugebiet „Höhenweg-Erweiterung“ der Neubau eines Einfamilienhauses mit Doppelgarage vorgesehen, in der Industriestraße ist ein Anbau an ein bestehendes Wohnhaus mit Erweiterung einer Betriebsleiterwohnung geplant. Den Bauvorhaben wurde mit teilweisen Befreiungen von der Festsetzung des Bebauungsplans zugestimmt. Im Genehmigungsfreistellungsverfahren ist in der Baumgärtlesiedlung an einem Gebäude die Erweiterung einer bestehenden Dachgaube geplant. (lmm)

