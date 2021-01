13:06 Uhr

Straßenkontrolle: Polizei findet große Menge Drogen in Thannhausen

Rund 25 Gramm Amphetamin hatte ein 31-Jähriger in Thannhausen bei sich.

Eine größere Menge Drogen hat die Polizei bei einer Durchsuchung eines 31-Jährigen in Thannhausen sichergestellt. Die Ermittlungen laufen.

Bei einer Durchsuchung in Thannhausen hat die Polizei am Sonntag bei einem 31-Jährigen Drogen gefunden. Gegen 18.40 Uhr kontrollierten die Beamten den Mann in der Brauerstraße.

Hierbei fanden die Polizisten nach eigenen Angaben 25 Gramm Amphetamin und stellten die illegale Substanz sicher. Den Mann erwartet nun ein Strafverfahren wegen des Verstoßes gegen das Betäubungsmittelgesetz. (zg)

