Streit in Thannhausen: Kommunalpolitik ist trotzdem toll

Der Streit innerhalb der Fraktion der Freien Wähler in Thannhausen wirft ein schlechtes Bild auf die Politik. Das ist traurig. Denn Politik braucht Begeisterung.

Die Zwistigkeiten innerhalb der Freien Wähler-Fraktion in Thannhausen werfen kein besonders freundliches Licht auf die Niederungen der Kommunalpolitik. Dabei war der Thannhauser Stadtrat in den vergangenen Jahren ein exzellent funktionierendes Arbeitsgremium. Natürlich herrschte auch in Thannhausen nicht immer nur Friede, Freude, Eierkuchen. Wo gibt es das schon. Man weiß sich dort durchaus zu streiten. In aller Regel verliefen die Diskussionen in der Mindelstadt aber bei aller Härte in der Sache stets in verbindlichem Ton – manchmal sogar recht humorvoll.

Das ehemalige Rathaus bleibt ein Zankapfel in Thannhausen. Bild: Stefan Reinbold

Nach außen gab der Stadtrat ein relativ harmonisches Bild ab. Umso überraschender wirken nun die Umstände der erfolgten Wechselspiele. Wo Menschen sind, da menschelt es, und wo Menschen etwas bewegen wollen, da gibt es auch einmal Streit über die richtige Richtung. Trotzdem ist der Vorgang in Thannhausen relativ einmalig. Da ist es wieder, das hässliche Bild der Politik, mit Schmutzeleien und Intrigen. Mancher wird sich in seinen Vorurteilen bestätigt sehen.

Das ist traurig. Denn Politik ist kein notwendiges Übel, deren Ausführung sich aufgeblasene Egoisten, neunmalkluge Sonntagsredner oder weltfremde Studienabbrecher widmen würden, sondern ein sehr verantwortungsvolles Geschäft mit hohem Arbeitspensum. Insbesondere in der Kommunalpolitik haben die Beteiligten sehr konkrete Gestaltungsmöglichkeiten. Während die Bundespolitik in etwa mit der Geschäftsführung eines Unternehmens, die die strategischen Entscheidungen trifft, zu vergleichen wäre, steht die Kommunalpolitik auf der Ebene einer Abteilungsleitung. Hier muss sich die Theorie in der Praxis bewähren. Das ist lebensnah und hier sind die Ergebnisse der Politik sichtbar.

Vor einigen Jahren verfasste der französische Philosoph Stephane Hessel das Manifest „Empört Euch“. Da an Wut sicher kein Mangel mehr herrscht, müsste dem Aufruf zur Empörung als weiterer Imperativ folgen: „Engagiert Euch!“ Denn der Einsatz für eine Sache, für die eigene Stadt schärft in der Auseinandersetzung mit den Rahmenbedingungen politischer Gestaltungsmacht den Sinn für das, was möglich ist. Das ist natürlich schwieriger, als sich einfach nur zu empören, bringt aber mehr.

