vor 18 Min.

Stubentiger suchen ein neues Heim

Ein Kurzhaarkater und eine Langhaarkatze

Auch diese Woche stellt das Tierheim wieder Tiere vor, die ein neues Zuhause suchen:

Bruce ist ein wunderschöner Britisch Kurzhaarkater. Er ist ein sehr sanftmütiger und ruhiger Zeitgenosse und zu viel Trubel ist nichts für ihn. Dann verzieht er sich lieber in sein Körbchen und macht so lange ein „Nickerchen“. Bruce sucht daher ein schönes Plätzchen bei liebevollen Dosenöffnern, wo er in Ruhe sein Katerleben genießen kann. Bruce ist am 3. August 2015 geboren, kastriert, gechipt und geimpft.

Olivia ist eine typische Britisch Langhaarkatze. Sie ist sehr anhänglich und kann von Streicheleinheiten gar nicht genug bekommen. Natürlich ist bei dieser Rasse die Fellpflege ganz besonders wichtig, deshalb ist regelmäßiges Bürsten Pflicht. Wir wünschen uns für Olivia ein zuhause, indem es etwas ruhiger zugeht und sie nicht viel allein sein muss, da sie es sehr genießt Menschen um sich zu haben. Olivia ist am 27. Juni 2011 geboren, kastriert, gechipt und geimpft. (zg)

Geöffnet ist das Tierheim von Freitag bis Sonntag jeweils von 14 bis 16 Uhr. Informationen werden unter der Telefonnummer 07309/425282 von 13 bis 14 Uhr an Interessierte erteilt.