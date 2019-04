vor 23 Min.

TSV Ziemetshausen startet in das große Jubiläumsjahr

Seit 100 Jahren besteht der Verein. Im Vorstand gibt es nun einige Änderungen

Zur Jahreshauptversammlung beim Turn- und Sportverein Ziemetshausen begrüßte der Erste Vorsitzende Norbert Endres die 59 Anwesenden im Ziemetshauser Sportheim – darunter auch den Ersten Bürgermeister Anton Birle sowie den Dritten Bürgermeister Edwin Räder. Nach der Begrüßung folgten die üblichen Tagesordnungspunkte wie Totengedenken, Verlesung des letzten Protokolls, Bericht des Ersten Vorsitzenden Norbert Endres sowie die Berichte der Abteilungsleiter Georg Stötter (Fußball) und Karin Kirchdorfer (Turnen).

Endres informierte die Mitglieder über das anstehende Vereinsjubiläum. Vom 12. bis 14. Juni feiert der TSV sein 100-jähriges Bestehen in einem Festzelt. Danach folgte der Bericht des Kassierers Franz Leitenmaier. Das vergangene Jahr verlief erfolgreich, und ein kleiner Gewinn konnte erwirtschaftet werden. Im Anschluss wurde die Vorstandschaft entlastet, und es wurde über eine Änderung in der Vereinssatzung abgestimmt. Alle Anwesenden stimmten dafür, und so wurde die Änderung bestätigt.

Dann war es so weit, die Neuwahlen standen auf dem Programm. Bürgermeister Birle fungierte als Wahlleiter. Der neue Vorstand setzt sich wie folgt zusammen: Erster Vorsitzender Norbert Endres, Zweite Vorsitzende Edith Fendt, Dritter Vorsitzender und Kassierer Franz Leitenmaier, stellvertretende Kassiererin Iris Fleischer (neuer Posten), Schriftführerin Carmina Shoeley (neu), Abteilungsleiter Fußball Georg Stötter, Abteilungsleiterin Turnen Karin Kirchdorfer, Jugendleiter Alexander Gudermann (neu). Die fünf Beisitzer heißen Michael Klimm, Manfred Klimm, Alexander Gudermann, Ruth Steppich sowie Katrin Falkenberg. (zg)

