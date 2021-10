Taekwondo

17:54 Uhr

Krumbacher glänzen nach der Zwangspause

Einen geschlossenen Auftritt legte die Taekwondo-Mannschaft der SG Krumbach in Dillingen hin.

Bei den bayerischen Meisterschaften im Taekwondo knüpfen die Aktiven der SG Krumbach an alte Erfolge an. Als Team stehen sie an der Spitze.