Taekwondo

vor 31 Min.

SG Krumbach brilliert in der Rolle des Organisators

Plus In der Pandemie war lange unklar, ob und wie der Bundesbreitensportlehrgang Taekwondo in Krumbach stattfinden kann. Was Heinz und Reinhold Gruber zur Veranstaltung sagen.

Von Julia Plail

Taekwondo-Großmeister, Landesmeister, Bundesmeister, Europameister, Weltmeister, Bundestrainer und viele mehr haben in Krumbach ihr Können und ihre Fähigkeiten im Rahmen eines Bundesbreitensportlehrgangs weitergegeben. Insgesamt 450 Sportler aus 48 Vereinen wurden von 20 Referenten an vier verschiedenen Stationen gecoacht. Von weit über die bayerischen Landesgrenzen hinaus sind die Sportler im Alter von fünf bis 65 Jahren angereist. Anwesend waren Teilnehmer unter anderem aus Chemnitz, Dresden, Passau und Berlin, aber natürlich auch einige aus der Region.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen