vor 37 Min.

Tag der offenen Tür zum MN-Jubiläum – Getränkepreis zu gewinnen

Am Dienstag stehen die Türen der Redaktion Besuchern offen. Es gibt dabei sogar etwas zu gewinnen.

Montgomery? So manch jüngerem Leser wird dieser Name vielleicht nicht mehr viel sagen. Montgomery, das war der britische General, der mit seinen Truppen das deutsche Afrikakorps 1942 in der ägyptischen Wüste schlug und dann später auch noch in der Nato Karriere machte. Was der hochdekorierte General mit unserer Heimatzeitung zu tun hat? Ganz schön viel. Sein Name ist auf der Titelseite der ersten Ausgabe der Mittelschwäbischen Nachrichten nach dem Krieg zu finden. Am 1. Oktober 1948 erschienen die MN erstmals nach dem Krieg. Das 70-jährige Jubiläum möchten wir am kommenden Dienstag, 2. Oktober, ab 18 Uhr bei einem Tag der offenen Tür feiern.

20-Liter-Fass Bier zu gewinnen

Die Räume der Redaktion der Mittelschwäbischen Nachrichten können im Rahmen der Krumbacher Lichternacht besichtigt werden. Die Mitarbeiter der MN-Redaktion freuen sich auf interessante Gespräche. Im Rahmen eines umfassenden Umbaus haben die Heimatverleger Annemarie und Hans-Peter Ziegler neue Räume für die MN-Redaktion bereitgestellt. Die MN-Redaktion befindet sich seit Ende des Jahres 2016 in einem separaten Bereich im Süden des Gebäudes in der Bahnhofstraße 48-50. Zum Zeitungsjubiläum gibt es bei den Mittelschwäbischen Nachrichten am kommenden Dienstag von 18 bis 21 Uhr Häppchen und Wein. Besucher können an diesem Abend auch an einem Rätsel zur Zeitungsgeschichte teilnehmen. Zu gewinnen gibt es beim Tag der offenen Tür ein 20-Liter-Fass Bier oder auch wahlweise ein nichtalkoholisches Getränk. Wir freuen uns auf Ihren Besuch am Dienstagabend!

Themen Folgen