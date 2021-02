03.02.2021

Tammy und Ruby suchen neues Heim

Zwei verschmuste Katzen warten im Tierheim auf ihren Umzug in ein neues Heim

Weil ihr Besitzer krank wurde, kam Katze Tammy ins Tierheim. Katze Ruby hat sich in ihrem bisherigen Zuhause nicht mit den anderen Katzen verstanden. Nun sucht das Tierheim Weißenhorn für die beiden ein neues Zuhause.

ist im Tierheim abgegeben worden, weil sich ihre Besitzer aus gesundheitlichen Gründen nicht mehr um sie kümmern konnten. Im Moment versteht sie die Welt nicht mehr und zieht sich etwas zurück. Aber eigentlich ist die getigerte Tammy eine liebe und verschmuste Katze, die die Nähe des Menschen sucht und genießt. Für Tammy wird ein ruhigerer Haushalt gesucht, wo sie nach Strich und Faden verwöhnt wird und viel mit ihr geschmust und gekuschelt wird. Tammy ist ungefähr acht Jahre alt, gechipt, geimpft und kastriert.

Die hübsche Ruby hat sich leider mit der anderen Katze in ihrem alten Zuhause nicht vertragen und wurde deshalb im Tierheim abgegeben. Ruby ist ein richtiger Sonnenschein, sie streicht einem sofort um die Beine, wenn man ihr Zimmer betritt und würde einen am Liebsten gar nicht mehr gehen lassen, so menschenbezogen und verschmust ist sie. Deshalb wird für Ruby ein Zuhause gesucht, wo sie die Hauptrolle spielt und sie Einzel-Prinzessin sein kann.

Wenn Kinder im Haushalt leben, sollten diese bereits im Teenager-Alter sein, da sie keine guten Erfahrungen mit kleinen Kindern gemacht hat. Ruby ist ein Jahr alt, gechipt, geimpft und kastriert. (pm)

Geöffnet von Freitag bis Sonntag, jeweils von 14 bis 16 Uhr. Informationen unter Telefon 07309/425282 von 13 bis 14 Uhr.

