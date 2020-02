17.02.2020

Teilnahme an Bundesliga-Quali: Raunauer B-Jugend gelingt Historisches

Erstmals nimmt ein Jugendteam des TSV Niederraunau an der Qualifikation zur Bundesliga teil. Männer II kämpfen mit Verletzungspech, die Frauen verlieren erneut.

Das große Ziel ist erreicht: Nach einem sehr hart umkämpften 30:25 (11:13)-Auswärtserfolg bei HT München haben sich die B-Jugend-Handballer des TSV Niederraunau vorzeitig den dritten Platz in der Bayernliga gesichert. Das bedeutet, dass die Raunauer Talente erstmals an der Qualifikation zur A-Jugend-Bundesliga teilnehmen. Das ist historisch, bisher konnte noch kein Nachwuchsteam des TSV diesen Erfolg feiern.

Den musste sich die Mannschaft aber hart erarbeiten. Trotz eines überragenden Gabriel Scholz (13 Treffer) gelang den Raunauer Jungs nur beim 4:4 (10. Minute durch Nico Schmidt) und 5:5 (12. durch Scholz) in der ersten Halbzeit der Ausgleich. Ansonsten rannten die Schwaben immer einem knappen Rückstand hinterher. Oft am Zeitspiel, fanden die Gastgeber aus Oberbayern im letzten Moment noch die entscheidende kleine Lücke zum erfolgreichen Torwurf. Gewechselt wurde bei einem 13:11 zugunsten der engagierten HT.

TSV Niederraunau: B-Junioren ringen um den Sieg

Nach Wiederanpfiff gelang durch zwei Scholz-Granaten schnell der erste Ausgleich. David More, der eine ganz starke zweite Halbzeit spielte und insgesamt neun Treffer markierte, erzielte in der 28. Minute beim 13:14 die erste Führung. Zäh und mit vollem Einsatz erkämpften die Blau-Weißen in der 41. Minute die erste Drei-Tore-Führung. Leicht war das Spiel nie. Der Sieg erforderte ordentlich Teamspirit.

Trainer Stephan Hofmeister lobte hinterher vor allem den guten Umgang seiner Mannschaft mit den vielen Unter- und Überzahlsituationen. Seinen Anteil hatte auch Kreisläufer Timo Horn, der nach einwöchiger Grippe gerade noch rechtzeitig fit geworden war.

Da Verfolger HSG Isar-Loisach parallel verlor, beträgt der Vorsprung der Raunauer drei Spieltage vor Schluss dank des besseren direkten Vergleichs uneinholbare sechs Punkte. So kann das Team entspannt in die abschließenden drei Spiele gehen, in denen es neben der SG DJK Rimpar auch gegen Tabellenführer HC Erlangen und den Tabellenzweiten HSC Coburg geht. Sogar die Vizemeisterschaft ist für die Raunauer noch greifbar. Was ihnen schon jetzt niemand mehr nimmt, ist der Start bei der Bundesliga-Qualifikation, die nach Ostern beginnt.

Männer II verlieren ersatzgeschwächt

II Weniger erfolgreich war die zweite Männermannschaft des TSV Niederraunau in der Bezirksoberliga. Stark ersatzgeschwächt ging es zum BHC Königsbrunn. Vor einer Woche hatte man noch in Bestbesetzung lange mit dem TSV Aichach mitgehalten, nun fielen mit Michael Klaußer, Moritz Hegenbart, Tobias Ellenrieder und Marcel Gutmann wichtige Spieler verletzungsbedingt aus. Mit Keeper Maxi Klaußer, der aktuell in der Landesliga aushilft, und dem Langzeitverletzten Johannes Ring muss Raunau II aktuell sechs Ausfälle verkraften. Nur weil drei A-Jugendliche aushalfen, konnte man in Königsbrunn mit zwölf Mann antreten. Doch es zeigte sich schnell, dass es damit auch gegen den Tabellenzehnten nicht reicht.

Technische Fehler, viele schlecht vorbereitete Würfe und eine Abwehr, die immer wieder auf die gleichen einfachen Tricks reinfiel. Das Spiel war eigentlich schon zur Halbzeit beim Stand von 11:22 gelaufen. In der zweiten Hälfte hatten die Raunauer Jungs nicht mehr viel entgegenzusetzen und wurden durch ein schlechtes Rückzugsverhalten reihenweise ausgekontert. So verlor man berechtigt 20:42. Einzig Philipp Rothermel war an diesem Tag in Torlaune und bedankte sich mit sieben Feldtoren.

Frauen verlieren Tabellenspitze aus den Augen

Die zweite Niederlage in Folge kassierten die Raunauer Damen in der Bezirksliga. Nach einer wenig überzeugenden Leistung mussten sie beide Punkte dem gastgebenden SV Mering überlassen.

Den besseren Start in die Partie erwischte Mering und führte nach knapp 12 Spielminuten bereits mit 8:2. Hier war die Toptorschützin der Liga, Ines Keppeler, bereits dreimal erfolgreich. Raunau-Trainer Stefan Huggenberger beorderte eine offensive Manndeckung auf sie und die Gäste aus Niederraunau kämpften sich zur Halbzeit noch auf ein knappes 12:10 heran.

Der Abwehrverband agierte jedoch nach der Pause nicht konsequent genug und so nutzten die Meringerinnen den durch die Manndeckung größer gewordenen Raum immer wieder aus und gaben ihre Führung nicht mehr aus der Hand. Im Angriff scheiterte nahezu jede Niederraunauer Spielerin an der gegnerischen Torhüterin und so wurden zahlreiche Chancen ausgelassen. Mering siegte somit verdient mit 22:19 – dank der früh herausgespielten Führung, der Niederranau während des ganzen Spiels nachlaufen mussten. (zg)

