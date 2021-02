vor 25 Min.

Telefon-Terror in Krumbach: Betrüger versuchen es mit mehreren Maschen

Telefonbetrüger haben erneut ihr Glück in Krumbach versucht.

Betrüger haben erneut mehrere Bürger in Krumbach und Umgebung angerufen und versucht, ihnen Geld abzuknöpfen.

Gleich mehrere Betrüger haben am Dienstag im Raum Krumbach mit Telefonanrufen und verschiedenen Vorgehensweisen versucht, an Geld zu kommen.

Eine 69-Jährige bekam nach Angaben der Polizei einen Anruf, wobei sich der Anrufer gleich mit „hallo Tante ich bin es Dein Neffe Peter“ meldete. Als die Seniorin die Stimme nicht erkannte, legte sie sofort auf.

Polizei in Krumbach warnt vor betrügerischen Telefonanrufen

In einem anderen Fall meldete sich der Anrufer bei einer 71-Jährigen. Der Täter gab sich als Polizeibeamter aus und teilte mit, dass der Sohn der Frau in einen Verkehrsunfall verwickelt gewesen wäre. Er wäre inhaftiert worden und nun sei eine Kaution nötig. Die 71-Jährige erkannte den Betrugsversuch und gab an, selbst zur Polizei zu gehen. Daraufhin legte der Betrüger sofort auf.

Beim letzten Betrugsversuch erhielt ein 75-jähriger Rentner über das Telefon die Nachricht, dass er 28.000 Euro gewonnen hätte. Die Auszahlung könne jedoch erst stattfinden, wenn vorab eine Gebühr beglichen werde. Auch dieser Angerufene erkannte den Betrugsversuch.

Die Polizeiinspektion Krumbach rät: Übergeben oder Überweisen Sie aufgrund eines Telefonanrufes nie Geld an unbekannte Personen. Die Betrüger erfinden immer neue Geschichten, um an das Geld ihrer Opfer zu gelangen. (zg)

