Kantersiege für die Herren 40 und 60 vom TC Rot-Weiß Krumbach

Am vergangenen Spieltag konnten die Tennisspieler des Vereins Erfolge einfahren. Die Damen kämpfen mit personellen Problemen. Wie sieht die Lage aus?

Schon wieder 8:1: Die Herren 60 des Tennisclubs Rot-Weiß Krumbach feierten auch in ihrem zweiten Saisonspiel der Bezirksliga einen deutlichen Erfolg. Beim TC Schießgraben Augsburg tüteten Ernst Oettle, Hans-Peter Ziegler, Hans-Dieter Kaiser, Klaus Nuscheler und Albert Kaiser den Sieg bereits nach den Einzeln ein. In den Paarungen Oettle/Ziegler, Fritz Birle/H.-D. Kaiser und Nuscheler/A. Kaiser gelang es den Herren anschließend, noch alle drei Doppel für sich zu entscheiden.

Ähnlich stark präsentierten sich die Herren 40 am selben Tag auf der heimischen Anlage. Benjamin Schmid, Uwe Lübeck, Alexander Holy, Joachim Jakob, Florian Kirschenhofer, Dirk Eberhardinger und Christoph Ganz (im Doppel eingewechselt für Holy) schickten den TC Mauerstetten mit 7:2 nach Hause. Dabei hätte der Sieg sogar noch höher ausfallen können: Nur Lübeck (2:6/6:4/7:10) und Jakob (6:4/1:6/8:10) mussten sich in ihren Einzeln jeweils im Matchtiebreak knapp geschlagen geben. Für die Herren 40 stehen mit diesem Erfolg bereits früh in der Saison die Zeichen auf Titelgewinn. Als einzige ungeschlagene Mannschaft befindet man sich an der Tabellenspitze und so in einer komfortablen Position für das anstehende Heimspiel gegen den Tabellendritten TV Türkheim am nächsten Samstag (13 Uhr).

Damen des TC: Nur mit fünf Spielerinnen nach Zusmarshausen

Ganz und gar nicht nach Plan verläuft die Saison derweil bei den rot-weißen Damen. Die zunehmenden Personalprobleme führten dazu, dass man am Sonntag nur mit fünf Spielerinnen in Zusmarshausen anreisen konnte. Zu einem Matchgewinn reichte es dabei nicht, sodass am Ende ein 0:9 und die dritte Saisonniederlage zu Buche stand.

Auch die Herren mussten beim Aufeinandertreffen mit dem TC Holzgünz (2:7) ihre dritte Niederlage in der Bezirksklasse 1 einstecken. Für einen Lichtblick sorgte allerdings Florian Rösch, der sowohl sein Einzel (6:4/6:0) als auch sein Doppel zusammen mit Thomas Keller (6:4/2:6/10:5) gewinnen konnte. Immerhin: Niklas Tauber (Einzel) und das Duo Lukas Ziegler/Daniel Gulkin schafften es in den Matchtiebreak, mussten sich dort aber ihren Gegnern beugen.

Eine respektable Leistung erbrachte die zweite Herrenmannschaft, die mit drei Vertretern aus dem vereinseigenen Juniorenteam einen jungen Altersschnitt aufweisen konnte, unterdessen beim TSV Illertissen II. Beim 4:5 blieb der Spielausgang lange offen. Für die Krumbacher Punkte sorgten Markus Steinhart und David Gulkin in den Einzeln sowie die Doppel Steinhart/Sebastian Paul und Max Jakob/Gulkin. Dem entscheidenden fünften Matchgewinn am nächsten war an diesem Tag Jan Kruger, der in seinem Einzel dem sechs Leistungsklassen besser gestuften Ludwig Kloos erst im dritten Satz mit 6:4/2:6/3:10 unterlag. (AZ)