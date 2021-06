Männer 40 von Rot-Weiß Krumbach festigen Favoritenrolle

Ein Saisonauftakt nach Maß für die Tennis-Routiniers von Rot-Weiß Krumbach. Bei anderen Teams des Vereins geht dagegen wenig.

Zwei Spiele, zwei Siege: Die Tennis-Herren 40 des TC Rot-Weiß Krumbach werden ihrer Favoritenrolle in der Bezirksklasse 1 gerecht. Nach dem 6:3 beim TV Bellenberg stehen sie an der Tabellenspitze. Für die Aktiven-Teams von RW Krumbach läuft die Saison in der Bezirksklasse 1 hingegen weiterhin nicht rund.

Uwe Lübeck, Gerd Konrad, Joachim Jakob und Florian Kirschenhofer legten mit ihren Zwei-Satz-Siegen den Grundstein für den Erfolg der 40er. Die Doppelpunkte fuhren Lübeck/Konrad und Martin Knöpfle/Alexander Holy ein.

Ebenfalls zwei Siege für die Männer 55

Ebenfalls mit zwei Siegen starteten die Rot-Weiß-Herren 55 in die Bezirksliga-Runde. Im Aufeinandertreffen mit dem TC Altenstadt/Iller entschieden auch sie vier der sechs Einzel für sich. Klaus Nuscheler, Reinhold Gruber, Günter Mauerhoff und Heinz Gruber sorgten für den 4:2-Zwischenstand. Den entscheidenden Punkt zum 5:4-Endstand errang das Duo Nuscheler/Mauerhoff.

Erstmals erfolgreich waren die Herren 50 in der Bezirksklasse 2. Beim TC Straß siegten sie 6:3. Fünf Matches gingen klar an die Krumbacher: Markus Steinhart, Thomas Micheler, Harald Specker, Stefan Zimmermann und das Duo Steinhart/Micheler hatten keine Probleme. Den sechsten Punkt steuerte das nervenstarke Doppel Specker/Marcus Härtle bei. Sie zeigten beim 1:6, 6:3, 10:8 gegen Udo und Roger Thüne ein starkes Comeback.

Kein Matchpunkt für die Frauen

Ohne Matchpunkt blieb das stark verjüngte Damen-Team in Bellenberg. Kerstin Keller und Katharina Kornegger kämpften sich im Doppel immerhin in den dritten Satz, den sie dann 2:10 verloren. Claudia Rösch schlug sich beim 3:6, 5:7 im Top-Einzel gegen die starke Lisa Zanker wacker.

Lesen Sie dazu auch

Die Krumbacher Männer unterlagen wie schon in der Vorwoche auf heimischer Anlage 1:8. Diesmal hieß der Gegner TC Illertissen. Nur Lukas Ziegler erwischte einen Sahne-Tag. Er schlug den sechs Leistungsklassen besser eingestuften Werner Schregle 6:4, 6:1. Für einen engeren Matchverlauf mangelte es den Krumbachern an Nervenstärke: In allen drei Tiebreaks zogen sie den Kürzeren.

Souverän gespielte Einzel der Juniorinnen

Die Juniorinnen 18 siegten in ihrem ersten Spiel dieser Bezirksklasse 1-Runde beim FC Heimertingen 5:1. Vier souverän gespielte Einzel der Krumbacherinnen bedeuteten bereits eine uneinholbare Führung. Dabei punkteten Anna Specker, Salome Behrends, Lorena Eberhardinger und Madelaine Lochbrunner jeweils in zwei Sätzen. Im Einser-Doppel mussten sich dann Specker/Lochbrunner im Match-Tiebreak geschlagen geben, während Behrends/Eberhardinger mit einem deutlichen Erfolg einen weiteren Punkt zum verdienten Endstand beisteuerten.

Die Junioren 18 hatten in der Bezirksklasse 2 bereits ihr zweites Saisonspiel. Und erneut konnten sie nichts ausrichten, unterlagen der starken TeG Oberes Günztal II 1:5. Maxi Jakob und Sebastian Paul mussten sich jeweils im Match-Tiebreak geschlagen geben. Enrique Torres und Marco Riccardi verloren ihre Einzel dagegen deutlich. Den verdienten Ehrenpunkt holten Jakob/Torres, die nach einem hart umkämpften Nervenkrimi 6:3, 4:6, 15:13 siegten. (AZ)