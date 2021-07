Nachwuchs des TSC Krumbach auf Erfolgswelle

Während es für die Aktiven-Mannschaften des TSC 2010 Krumbach am Wochenende keine Punkte gab, blieben die Jugend-Mannschaften weiterhin sehr erfolgreich.

Die Herren waren auch in ihrem dritten Punktspiel in der Bezirksklasse 2 beim TC Memmingen II chancenlos. Bei der 2:7-Niederlage konnte nur Niklas Essl sein Einzel gewinnen. Der weitere Punkt ergab sich daraus, dass die Gastgeber zu einem Doppel nicht antraten.

Enger war es bei den Damen 1 im Spiel der Bezirksklasse 2 gegen Holzgünz. Nach zwei klaren Einzelsiegen von Pauline Demmer und Verena Sauter stand es 2:4 nach den Einzeln. Eine bessere Ausgangslage verhinderte die unglückliche Niederlage von Anja Rösch im Matchtiebreak. Folglich versuchten die Damen mit einer ausgeglichenen Doppelaufstellung, das Spiel noch zu drehen. Am Ende konnten aber nur Tamara Maier/Sandra Schuster ihr Doppel gewinnen.

Für die 2. Damenmannschaft wäre beim 1:5 gegen den TSF Ludwigsfeld 2 auch mehr möglich gewesen als der Ehrenpunkt durch Mia Demmer. Das Einzel von Chiara Strauß und ihr Doppel mit Theresa Vogg ging jeweils äußerst knapp verloren.

Weiterhin auf Aufstiegskurs befinden sich die Junioren und Juniorinnen in der Bezirksklasse 2. Die Juniorinnen setzten sich mit 5:1 gegen die TeG Illerwinkel durch. Es punkteten Pauline Demmer, Lucia Palermo und Chiara Strauß, sowie die beiden Doppel Pauline Demmer/Palermo und Mia Demmer/Strauß.

Spannender war der 4:2-Sieg der Junioren in Bellenberg. Nach zwei klaren Siegen von Leonhard Ley und Noah Dietmayer konnte Benedikt Huber mit seinem Sieg im Matchtiebreak den wichtigen dritten Punkt in den Einzeln erzielen. Ley/Dietmayer machten dann mit einem souveränen Doppelerfolg den Gesamtsieg klar. Nichts zu holen gab es für die Juniorinnen 2 bei der 0:6-Niederlage gegen Pfuhl.

Punkte sicherten sich auch die Bambini und Knaben in der Bezirksklasse 1. Erstere siegten mit 4:2 in Bad Wörishofen (Punkte durch Julius Oßwald, David Schuster, Noah Schneider und das Doppel Oßwald/Schuster). Zweitere kehrten mit einem 3:3 aus Legau zurück. Es siegten Jakob Knöpfle und Niklas Schuster im Einzel, sowie beide gemeinsam im Doppel.

Einen großen Schritt Richtung Meisterschaft in der Kreisklasse 1 machten die Herren 50 des TSC. Sie besiegten den TV Türkheim mit 7:2 und sind nun das einzige verlustpunktfreie Team in dieser Klasse. Rudolf Nasz, Holger Januschewski, Wolfgang Essl und Reinhard Ruschek gewannen ihre Einzel. Die drei Doppel Nasz/Hermann Pöpperl, Januschewski/Essl und Ruschek/Peter Harder gingen alle an die Krumbacher. (AZ)