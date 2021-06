Nur die Junioren des TSC 2010 Krumbach glänzen

6:0 im Derby gegen Rot-Weiß Krumbach. Wie die anderen Tennisteams des TSC 2010 Krumbach in die Runde starten.

Gemischte Gefühle haben die Tennisspieler des TSC 2010 Krumbach nach ihren Auftaktspielen. Während die Nachwuchsteams Erfolge feierten, schauten die Erwachsenen den Punkten hinterher.

Nichts zu holen

So gab es für die Männer im Spiel der Bezirksklasse 2 in Kirchheim nichts zu holen. Bei der 1:8-Niederlage sorgte Noah Dietmayer für den Ehrenpunkt. Für Trainer Sven Haider sind die Ergebnisse bei den Herren allerdings nur zweitrangig. Ziel ist es, den Umbruch im Herrenbereich voran zu treiben und die noch sehr jungen, talentierten Spieler in die Mannschaft einzubauen. So waren am ersten Spieltag auch vier Spieler unter 25 Jahren im Einsatz.

Einen etwas besseren Saisonstart hätten sich die Frauen erhofft. Zum Start in die Bezirksklasse 2 kassierten sie ein 2:7 in Offingen. Lediglich Annika Pöpperl und Pauline Demmer gewannen ihre Einzel.

Die Junioren des TSC unterstrichen mit einem ungefährdeten 6:0-Auftaktsieg im Derby gegen den TC Rot-Weiß Krumbach ihre Aufstiegsambitionen in der Bezirksklasse 2. Die TSC-Jungs spielten in der Aufstellung Martin Harder, Leonhard Ley, Noah Dietmayer und Benedikt Huber. (AZ)

Lesen Sie dazu auch