Rot-Weiß Krumbach: Herren 40 und 55 weiter ungeschlagen

Die Herren 40 des TC Rot-Weiß Krumbach marschieren in der Bezirksklasse eins von Sieg zu Sieg. Wie lief der gesamte Spieltag für den Verein?

Die Herren 40 des TC Rot-Weiß Krumbach marschieren in der Bezirksklasse eins von Sieg zu Sieg. Der 5:4-Erfolg über den TV Türkheim sieht auf dem Papier knapp aus, hätte aber durchaus höher ausfallen können. Benjamin Schmid, Martin Knöpfle, Uwe Lübeck und Alexander Holy sorgten für Zweisatzsiege im Einzel. Das Aufeinandertreffen hätte vor den Doppel bereits entschieden sein können, doch Dirk Eberhardinger musste bei klarer Führung (6:1/5:0) sein Einzel letztlich verletzungsbedingt aufgeben.

Das Duo Schmid/Knöpfle ließ aber im Doppel nichts anbrennen und sicherte den nächsten Triumph für die 40er, die somit weiter an der Tabellenspitze stehen. Ebenfalls mit einem 5:4-Sieg verteidigten auch die Herren 55 Platz eins in der Bezirksliga. Gerhard Fendt und Reinhold Gruber gewannen ihre Matches klar; Fritz Birle und Hans-Dieter Kaiser bewiesen Nervenstärke und steuerten mit ihren Siegen im Matchtiebreak zwei weitere Einzelpunkte bei. Den wichtigen fünften Matchpunkt errang das Doppel Fendt/Gruber.

Herren 60: Dämpfer im Titelrennen

Einen Dämpfer im Titelrennen erlitten hingegen die Herren 60. Sie mussten sich dem TC Mering im Bezirksligaduell mit 3:6 geschlagen geben. Nur Ernst Oettle gelang dabei ein Erfolg im Einzel. Immerhin konnten die Duos Hans-Peter Ziegler/Peter Schmid und Klaus Nuscheler/Peter Hiller die Bilanz noch auf drei Matchpunkte aufbessern.

Eine bittere Niederlage mussten am Samstag auch die Herren 50 in Pfuhl hinnehmen. Obwohl die Krumbacher alle drei Doppel in den Kombinationen Markus Steinhart/Marcus Härtle, Thomas Micheler/Wolfgang Faist und Thomas Ehrmann/Stefan Zimmermann für sich entscheiden konnten, stand am Ende eine 4:5-Niederlage zu Buche. Im Einzel war nur Steinhart die gewohnt sichere Bank und schaffte ein 6:2/6:2 gegen den Pfuhler Topspieler. Ehrmann und Zimmermann erreichten zwar jeweils den Matchtiebreak, konnten dort aber nicht das Momentum für sich nutzen.

Im leichten Aufwärtstrend befindet sich die Herrenmannschaft. Zwar war gegen den Tabellenzweiten der Bezirksklasse 1 TS Weißenhorn einmal mehr kein Sieg möglich, dennoch verkaufte sich die Mannschaft beim 3:6 auf heimischer Anlage gut. Florian Rösch konnte an seine starke Form aus der Vorwoche anknüpfen und lieferte erneut ein beeindruckendes Einzel (6:3/6:1) ab. Für die anderen Männer reichte es einmal mehr nur zu knappen Verlusten, Thomas Keller konnte dabei trotz mehrerer abgewehrter Matchbälle das Ruder nicht mehr herumreißen und musste sich im Matchtiebreak mit 8:10 geschlagen geben.

In den Doppeln feierten die Krumbacher dann aber zwei Erfolge im MTB. Niklas Tauber/Jonas Tauber und Markus Steinhart/Lukas Ziegler erkämpften sich Dreisatzsiege. Eine schwere Aufgabe stand am gleichen Tag den Herren II bevor, die mit dem TC Nersingen-Leibi ebenfalls den Tabellenzweiten (Kreisklasse eins) empfingen. Auch dort gelang den Krumbachern nur ein Einzelerfolg: Jan Kruger behielt in einer umkämpften Partie (3:6/7:5/10:5) die Oberhand. Zusammen mit Daniel Gulkin feierte er anschließend im Doppel (2:6/6:4/10:6) noch seinen zweiten MTB-Erfolg des Tages und war somit an beiden Matchpunkten beim 2:7 beteiligt.

So lief es für die Tennisjugend

Für die bisher ungeschlagen TC Rot-Weiß-Juniorinnen verläuft die Saison weiterhin äußerst erfolgreich. Am Wochenende konnten sie in Bad Wörishofen einen 2:4-Sieg verbuchen. Ein enges Match gab es für die Krumbacher Nummer eins Anna Specker, die im dritten Satz starke Nerven zeigte und letztendlich verdient mit 6:10 gewann. Weiterhin punkten klar in zwei Sätzen Salome Behrens und Lorena Eberhardinger. Den entscheidenden vierten Punkt im Doppel holten Specker/Behrens.

Die männliche Tennisjugend konnte beim TV Memmingen lediglich mit drei Spielern antreten und so gab es am Ende eine 5:1-Niederlage. Den Ehrenpunkt für die Krumbacher holte Sebastian Paul in einem Drei-Satz-Krimi, den er mit 9:11 für sich entscheiden konnte. (AZ)