Wie lief die erste Saisonhälfte für den TC Thannhausen?

Erfolgreicher Nachwuchs, hart kämpfende Erwachsene: Die Mannschaften stecken mitten in der Saison und blicken auf die bisher geleisteten Spiele.

Nachdem im vergangenen Jahr wegen der unsicheren Corona-Lage keine Mannschaften für den Spielbetrieb gemeldet wurden, gehen für den TC Thannhausen diese Saison fünf Mannschaften auf Punktejagd.

Zum ersten mal in der jüngeren Vereinsgeschichte konnte der TC Thannhausen eine U-10-Jugendmannschaft in die Kreisklasse eins der Punktrunde schicken. Fünf Jungs und ein Mädchen bilden das Team zwischen acht und zehn Jahren. Auch wenn durch den Corona- Lockdown das Wintertraining ausfallen musste, entschied sich der Verein dafür, es auf einen Versuch ankommen zu lassen.

Bisher fehlte die Erfahrung, wie die Leistung der Mannschaft einzuschätzen war. Mit großem Eifer und Spaß konnten nun alle bisherigen Spiele gegen Lauingen, Gundelfingen, Deuringen und Anhausen klar gewonnen werden. Die Kinder lieferten sehr spannende und faire Spiele ab. „Ich bin wahnsinnig stolz auf meine Truppe. So einen erfolgreichen Start in die erste Punktrundesaison hätte ich nie erwartet", so die äußerst zufriedene Trainerin Nina Gansler. Am 15. Juli findet auswärts das große Finale gegen den ebenfalls ungeschlagenen TSV Burgau statt. Egal ob Sieg oder Niederlage, der TC Thannhausen freut sich über die Erfolge der neuen Jugendmannschaft und hofft, im nächsten Jahr die Erfolgsgeschichte, dann in der U12er-Gruppe, weiterschreiben zu können.

Ausgeglichener Saisonstart für die Herren

Ausgeglichen war dagegen der Saisonstart der Herren in der Kreisklasse zwei. Gestartet mit einem 5:4-Sieg gegen Bergheim, mussten sie in Dinkelscherben eine klare 2:7-Niederlage einstecken. „Es war klar, dass wir es nicht leicht haben werden, wenn wir ohne unsere Topspieler der vergangen Jahre ins Rennen gehen, aber bisher sind wir zufrieden. Die Stimmung in der Mannschaft stimmt und wir kämpfen um jeden Punkt“, so der Mannschaftsführer der Herren Philipp Pöschl. Mit einer am Ende deutlichen, aber mit fünf Match-Tiebreaks hart umkämpften Niederlage gegen Offingen am vergangenen Sonntag ist die erste Hälfte der Saison bereits hinter den Mannen der Herren Mannschaft.

Auch die Damen 50 starteten mit Sieg und zwei Niederlagen, bei den Herren 40 gingen beide Spiele 3:3 unentschieden aus. Dabei können die Damen auf Sylvia Ebner und die Herren 40 auf Florian Wagner zählen, die an zwei Spieltagen jeweils mit Siegen in Ihren Einzeln punkten konnten. Lediglich die Herren 65 kamen in der Bezirksklasse eins noch nicht auf Betriebstemperatur. Nach einem Unentschieden und einer Niederlage auswärts haben sich die Herren um Mannschaftsführer Uli Köstner vorgenommen, zu Hause zu punkten. (AZ)