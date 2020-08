16:00 Uhr

Tennisspielen, Chillen und Entspannen in Krumbach

Plus Sonja und Thomas Kolb haben das Burgstüberl am Krumbacher Tennisplatz am Burgweg gepachtet. Was sie auf den Weg gebracht haben und welches Rezept „geheim“ ist.

Von Elisabeth Schmid

Tennisspielen und danach chillen und entspannen, das ist mittlerweile wieder möglich. Sonja Kolb und ihr Mann Thomas haben sich – trotz Corona – auf das Wagnis eingelassen und das Burgstüberl, das Vereinsheim beim TC Rot-Weiß am Burgweg in Krumbach, gepachtet. Was dort mittlerweile auf den Weg gebracht wurde und welche Nutzungsmöglichkeiten es gibt.

Sonja Kolb hat 17 Jahre in der Gastronomie gearbeitet und bringt so viel Erfahrung mit, um das Burgstüberl zu führen. Sie ist am 6. Oktober 1971 im Sauerland geboren und lebt seit 1980 in Muttershofen bei Ziemetshausen. Dort lebt sie auch heute mit ihrem Mann Thomas, zwei Hunden und den drei Kindern. „Am Anfang hatte ich viele Bedenken wegen der Corona-Krise, wir haben ja im März gepachtet, als es so richtig schlimm war. Wir haben Essen zum Mitnehmen angeboten und die Ware durch das Fenster ausgegeben“, erzählt Sonja Kolb. So langsam gehe es aber wieder besser.

Wo man sich ausruhen und entspannen kann

Auf der großen Terrasse kann man sich nach dem anstrengenden Spiel ausruhen und entspannen. Ein Spielplatz sorgt dafür, dass die Kinder sich austoben können und nicht brav sitzen bleiben müssen. Hoch über Krumbach liegt das Stüberl. So hat man, wenn man will, einen guten Blick auf Krumbach.

Thomas Kolb, der viele Jahre im Fernverkehr tätig war, liebt es zu kochen und hilft Sonja Kolb, wo immer er kann. Berühmt ist seine selbst gemachte Currysoße. „Die essen die Gäste nicht nur zur Currywurst, sondern mittlerweile zu vielen anderen Gerichten,“ freut sich Thomas Kolb. Das Rezept verrät er nicht. „Geheimsache“, schmunzelt er. Beide engagieren sich für ihre Gäste. So können die Besucher auch außerhalb der Speisekarte Gerichte nach ihrer Wahl wünschen.

Was auf der Speisekarte steht

Die Gastwirte erfüllen die Wünsche gerne. Auch gibt es täglich ein Tagesgericht. Die Gerichte sind einfach, aber alles ist frisch zubereitet. Von Fertigsoßen oder Fertiggerichten hält Thomas Kolb nichts. So stehen auf der Speisekarte Gockel, Schnitzel, Fleischküchle und auch Vegetarisches.

Natürlich dürfen Pommes und verschiedene Salate nicht fehlen. Von 11 Uhr bis 22 Uhr ist geöffnet, mittwochs ist Ruhetag. Zum Entspannen geht das Ehepaar gerne mit ihren Hunden auf dem angrenzenden Trimm-dich-Pfad spazieren. Sonja und Thomas Kolb freuen sich auch auf Gäste, die nicht Tennis spielen. Jeder Gast ist hier gerne gesehen.

Themen folgen