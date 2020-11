vor 35 Min.

Testphase auf B16 bei Ellzee: Kreuzung soll umgestaltet werden

Der Kreuzungsbereich auf der B16 bei Ellzee soll sicherer werden. Wann die Testphase beginnt, wo dann abgebogen werden muss und was gesperrt ist.

Zur Verbesserung der Verkehrssicherheit an der Bundesstraße B16 bei Ellzee plant das Staatliche Bauamt Krumbach gemeinsam mit dem Landkreis Günzburg und der Gemeinde Ellzee die Umgestaltung des Kreuzungsbereichs der Bahnhofstraße mit der Bundesstraße B16. Getestet wird nun ein Lösungsansatz, der die Schließung der Bahnhofstraße, die Anlage einer Querungshilfe für Fußgänger und Radfahrer über die Bundesstraße im Hinblick auf die Weiterführung eines Rad- und Gehwegs bis zum Bahnhof sowie die Verlegung der Linksabbiegespur Richtung Norden an die Kreisstraße GZ1 (Ichenhauser Straße) vorsieht. Die mehrwöchige Testphase dauert von Montag, 16. November bis zum 30. November, teilte das Bauamt mit.

Der Testbetrieb wird abhängig von den Ergebnissen gegebenenfalls etwas verlängert. Im Anschluss werden die Auswirkungen zusammen mit der Gemeinde analysiert, optimiert und gegebenenfalls ein umsetzbares Konzept beschlossen, das dann die Grundlage für die detaillierte Planung bildet.

Verkehr soll sicherer werden: Testphase auf B16 bei Ellzee

Für den Testlauf wird an der Kreuzung Bundesstraße B16/Bahnhofstraße/Kreisstraße GZ1 die Zufahrt in Richtung Ellzee für den Verkehr gesperrt. Linksabbiegen von der Bundesstraße B16 aus Krumbach/Wattenweiler kommend nach Ellzee ist dann an der Ichenhauser Straße möglich. Wegen der eigentlich dafür erforderlichen, derzeit noch fehlenden Linksabbiegespur, erfolgt in dieser Zeit auf Höhe der Einmündung in die Bundesstraße B16 eine Reduzierung der Geschwindigkeit auf 50 Stundenkilometer.

Gleichzeitig wird die Vorfahrtsregelung im Ortsbereich an der Einmündung Bahnhofstraße/Ichenhauser Straße geändert. Vorfahrtsberechtigt ist dann der Verkehr auf der Kreisstraße GZ1, sprich auf der Ichenhauser Straße (abknickende Vorfahrt). Die Bushaltestellen in Ellzee werden während der Testphase normal bedient. (pm)

