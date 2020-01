vor 20 Min.

Thannhausen: 10.000 Euro Schaden bei Garagenbrand

Feuerwehreinsatz in der Thannhauser Christoph-von-Schmid-Straße. Feuer kann rasch gelöscht werden.

Ein Schaden in Höhe von rund 10000 Euro entstand laut Polizei am Mittwochvormittag (Neujahrstag) beim Brand in einer Garage in der Thannhauser Christoph-von-Schmid-Straße. Wie vor Ort zu erfahren war, geriet eine Mülltonne, die sich in der Garage befand, in Brand. Einsatzkräfte der Feuerwehr Thannhausen, des Rettungsdienstes und der Polizei waren rasch vor Ort. Der Feuerwehr gelang es, den Brand nach kurzer Zeit zu löschen. (zg/pb)

Themen folgen