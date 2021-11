18-Jährige baut mit Auto Unfall in Thannhauser Kreisverkehr

Vor Thannhausen übersah eine Fahranfängerin ein Fahrzeuggespann im Kreisverkehr. Es kam zum Zusammenstoß. Wie hoch der Schaden ist.

Einen Unfall in einem Thannhauser Kreisverkehr, verursacht von einer Fahranfängerin, meldet die Polizei vom Freitag. Die 18-Jährige fuhr mit ihrem Pkw am Freitag gegen 15.15 Uhr aus Richtung Münsterhausen kommend in den Kreisverkehr nördlich von Thannhausen ein. Dabei übersah sie nach Angaben der Polizei einen 59-Jährigen, der sich bevorrechtigt mit seinem Gespann im Kreisverkehr befand.

Durch die folgende Kollision entstand ein Sachschaden in Höhe von etwa 6500 Euro an beiden Fahrzeugen. Verletzt wurde laut Polizei keiner der Beteiligten. Da auf dem Anhänger des 59-Jährigen Betonteile festgestellt wurden, wurde eine Wiegung durchgeführt, die jedoch keine Überladung ergab, heißt es ergänzend im Polizeibericht. (AZ)